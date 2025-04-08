https://ria.ru/20250408/finlyandiya-2010104132.html

В Финляндии пытаются продать дома, изъятые у Ротенберга, сообщили СМИ

В Финляндии пытаются продать дома, изъятые у Ротенберга, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.04.2025

В Финляндии пытаются продать дома, изъятые у Ротенберга, сообщили СМИ

Финский город Ханко пытается продать дома, изъятые у российского бизнесмена Бориса Ротенберга после введения экономических санкций в 2022 году, сообщает во... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T19:18:00+03:00

2025-04-08T19:18:00+03:00

2025-04-08T19:18:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Финский город Ханко пытается продать дома, изъятые у российского бизнесмена Бориса Ротенберга после введения экономических санкций в 2022 году, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Город Ханко ищет покупателя для жилого комплекса, который перешел в муниципальную собственность несколько лет назад после изъятия у российских владельцев", - говорится в сообщении. Как утверждает Yle, многоквартирные дома, расположенные в 20 километрах к востоку от центра Ханко, ранее принадлежали Ротенбергу. Активы российского бизнесмена в Финляндии попали под экономические санкции ЕС в 2022 году и были заблокированы, из-за чего жители домов не могли оплачивать аренду. Власти города тогда приняли решение взять жилой комплекс под свой контроль. По данным Yle, жилой комплекс обходится городу слишком дорого, поэтому его выставили на онлайн-аукцион. Объявление об продаже просмотрели около 3 тысяч раз, и на данный момент самая высокая предложенная цена составляет 2 тысячи евро, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250318/finlyandiya-2005681877.html

https://ria.ru/20250206/finlyandiya-1997746029.html

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в мире, финляндия, борис ротенберг, евросоюз, россия