https://ria.ru/20250408/ekonomist-2010046381.html

Экономист рассчитал необходимый размер для новых пошлин США

Экономист рассчитал необходимый размер для новых пошлин США - РИА Новости, 08.04.2025

Экономист рассчитал необходимый размер для новых пошлин США

Американский экономист Брент Нейман, исследования которого цитировались торговым представительством США при обосновании введения администрацией президента... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:42:00+03:00

2025-04-08T15:42:00+03:00

2025-04-08T16:02:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский экономист Брент Нейман, исследования которого цитировались торговым представительством США при обосновании введения администрацией президента Дональда Трампа новых пошлин, раскритиковал это решение и заявил, что размер пошлин, вероятно, не должен превышать четверти от текущих значений. Ранее торговое представительство США опубликовало заявление с экономическим обоснованием вводимых пошлин. В нем приводилась формула для расчета их значения, основанная на торговом дефиците США с каждой из стран. Торгпредство со ссылкой на научную работу Неймана и трех других экономистов отметило, что влияние на розничные цены было низким в случае с пошлинами, введенными в 2018-2019 годах в отношении Китая. По мнению Неймана, экономическое обоснование пошлин является "крайне неверным". "Я в корне не согласен с торговой политикой и подходом правительства. Но даже если не спорить с их выводами, а посмотреть на наши выводы, то они показывают, что рассчитанные пошлины должны быть значительно меньше текущих значений - возможно, они должны составлять четверть от текущих", - пишет экономист в статье, опубликованной газетой New York Times. Уточняется, что в цитируемом администрацией исследовании Нейман и его соавторы обнаружили, что пошлины размером в 20% приводят к удорожанию импорта на 19%. "Это значит, что пошлины перекладываются на стоимость импорта на 95% - именно такую цифру я бы включил в формулу для вычисления пошлин", - пояснил экономист. Он задался вопросом, почему администрация Трампа использует в своей формуле переменную, равную 25%. "Где они это увидели в нашем исследовании? Я не знаю. Взаимные пошлины приводят к колоссальным последствиям для работников, компаний, потребителей и фондовых рынков по всему миру. Однако в методологической записке содержится поразительно мало подробностей", - отмечает Нейман. Кроме того, заявленная цель по устранению торгового дисбаланса посредством пошлин является нереалистичной, так как дисбаланс с каждой из стран обусловлен разными факторами, а влияние пошлин на дефицит будет неравномерным, считает экономист. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009673874.html

https://ria.ru/20250407/tramp-2009914603.html

https://ria.ru/20250404/tramp-2009405276.html

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сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире