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Баканов рассказал о работе экипажа "Союза МС-27" в ходе полета к МКС - РИА Новости, 08.04.2025
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Наука
 
13:14 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ekipazh-2010004426.html
Баканов рассказал о работе экипажа "Союза МС-27" в ходе полета к МКС
Баканов рассказал о работе экипажа "Союза МС-27" в ходе полета к МКС - РИА Новости, 08.04.2025
Баканов рассказал о работе экипажа "Союза МС-27" в ходе полета к МКС
Российско-американский экипаж корабля "Союза МС-27", запущенного с Байконура во вторник, уверенно отработал свои задачи в ходе полёта к Международной... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:14:00+03:00
2025-04-08T13:14:00+03:00
наука
байконур (город)
дмитрий баканов
роскосмос
наса
космос - риа наука
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Российско-американский экипаж корабля "Союза МС-27", запущенного с Байконура во вторник, уверенно отработал свои задачи в ходе полёта к Международной космической станции (МКС), заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Поздравляем наших ребят, очень уверенно они отработали... поздравляем их со стыковкой и дальше ждем их работы по плану", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС. Он отметил, что пуск ракеты "Победы" был рекордным по количеству туристов, и поблагодарил гостей Байконура за поддержку экипажа. Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту. В экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11.58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал". Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток. Пуск был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Ракета "Союз-2.1а" получила название "Ракета Победы", её украсили символикой годовщины.
https://ria.ru/20250408/raketa-2009969360.html
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байконур (город), дмитрий баканов, роскосмос, наса, космос - риа наука
Наука, Байконур (город), Дмитрий Баканов, Роскосмос, НАСА, Космос - РИА Наука
Баканов рассказал о работе экипажа "Союза МС-27" в ходе полета к МКС

Баканов: экипаж Союза МС-27 уверенно отработал задачи в ходе полета к МКС

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-27 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур. Архивное фото
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Российско-американский экипаж корабля "Союза МС-27", запущенного с Байконура во вторник, уверенно отработал свои задачи в ходе полёта к Международной космической станции (МКС), заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Поздравляем наших ребят, очень уверенно они отработали... поздравляем их со стыковкой и дальше ждем их работы по плану", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС.
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-27 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура
11:07
Он отметил, что пуск ракеты "Победы" был рекордным по количеству туристов, и поблагодарил гостей Байконура за поддержку экипажа.
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту.
В экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.
Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11.58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал".
Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
Пуск был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Ракета "Союз-2.1а" получила название "Ракета Победы", её украсили символикой годовщины.
Кадр трансляции стыковки пилотируемого корабля Союз МС-27 с МКС - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Союз МС-27" пристыковался к МКС
12:01
 
НаукаБайконур (город)Дмитрий БакановРоскосмосНАСАКосмос - РИА Наука
 
 
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