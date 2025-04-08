https://ria.ru/20250408/ekipazh-2010004426.html

Баканов рассказал о работе экипажа "Союза МС-27" в ходе полета к МКС

Баканов рассказал о работе экипажа "Союза МС-27" в ходе полета к МКС - РИА Новости, 08.04.2025

Баканов рассказал о работе экипажа "Союза МС-27" в ходе полета к МКС

Российско-американский экипаж корабля "Союза МС-27", запущенного с Байконура во вторник, уверенно отработал свои задачи в ходе полёта к Международной... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:14:00+03:00

2025-04-08T13:14:00+03:00

2025-04-08T13:14:00+03:00

наука

байконур (город)

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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Российско-американский экипаж корабля "Союза МС-27", запущенного с Байконура во вторник, уверенно отработал свои задачи в ходе полёта к Международной космической станции (МКС), заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Поздравляем наших ребят, очень уверенно они отработали... поздравляем их со стыковкой и дальше ждем их работы по плану", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС. Он отметил, что пуск ракеты "Победы" был рекордным по количеству туристов, и поблагодарил гостей Байконура за поддержку экипажа. Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту. В экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11.58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал". Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток. Пуск был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Ракета "Союз-2.1а" получила название "Ракета Победы", её украсили символикой годовщины.

https://ria.ru/20250408/raketa-2009969360.html

https://ria.ru/20250408/mks-2009985018.html

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байконур (город), дмитрий баканов, роскосмос, наса, космос - риа наука