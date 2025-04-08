Баканов рассказал о работе экипажа "Союза МС-27" в ходе полета к МКС
Баканов: экипаж Союза МС-27 уверенно отработал задачи в ходе полета к МКС
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур. Архивное фото
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Российско-американский экипаж корабля "Союза МС-27", запущенного с Байконура во вторник, уверенно отработал свои задачи в ходе полёта к Международной космической станции (МКС), заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Поздравляем наших ребят, очень уверенно они отработали... поздравляем их со стыковкой и дальше ждем их работы по плану", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС.
Он отметил, что пуск ракеты "Победы" был рекордным по количеству туристов, и поблагодарил гостей Байконура за поддержку экипажа.
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту.
В экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.
Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11.58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал".
Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
Пуск был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Ракета "Союз-2.1а" получила название "Ракета Победы", её украсили символикой годовщины.