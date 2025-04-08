https://ria.ru/20250408/efimov-2009984129.html
Ефимов: Москва передала более 100 участков под спортивные объекты
Ефимов: Москва передала более 100 участков под спортивные объекты - РИА Новости, 08.04.2025
Ефимов: Москва передала более 100 участков под спортивные объекты
В Москве с 2016 года инвесторам и застройщикам передали 106 участков суммарно на 155 гектаров для возведения спортивной инфраструктуры, рассказал заммэра... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:12:00+03:00
2025-04-08T14:12:00+03:00
2025-04-08T14:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В Москве с 2016 года инвесторам и застройщикам передали 106 участков суммарно на 155 гектаров для возведения спортивной инфраструктуры, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Для строительства объектов город регулярно выставляет землю на открытые аукционы и предоставляет ее в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. С 2016 года было выделено 106 участков площадью около 155 гектаров для возведения спорткомплексов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, в общей сложности площадь спортивных объектов и сопутствующей инфраструктуры составит примерно 1,2 миллиона квадратных метров.В сообщении уточняется, что в рамках реализации масштабных инвестпроектов инвесторам выделили 58 участков в 121 гектар. В то же время в ходе торгов по продаже земли их победители получили 48 участков суммарной площадью почти 34 гектара.В частности, в районе Куркино реализовали проект строительства ледовой арены, в Раменках возвели спорткомплекс более чем на 6 тысяч "квадратов", добавляется в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл стадион "Локомотив" в районе Люблино после модернизации объекта.
https://ria.ru/20250408/efimov-2009921907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Москва передала более 100 участков под спортивные объекты
Ефимов: Москва передала более 100 участков для возведения спортивных объектов
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В Москве с 2016 года инвесторам и застройщикам передали 106 участков суммарно на 155 гектаров для возведения спортивной инфраструктуры, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Для строительства объектов город регулярно выставляет землю на открытые аукционы и предоставляет ее в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. С 2016 года было выделено 106 участков площадью около 155 гектаров для возведения спорткомплексов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, в общей сложности площадь спортивных объектов и сопутствующей инфраструктуры составит примерно 1,2 миллиона квадратных метров.
В сообщении уточняется, что в рамках реализации масштабных инвестпроектов инвесторам выделили 58 участков в 121 гектар. В то же время в ходе торгов по продаже земли их победители получили 48 участков суммарной площадью почти 34 гектара.
В частности, в районе Куркино реализовали проект строительства ледовой арены, в Раменках возвели спорткомплекс более чем на 6 тысяч "квадратов", добавляется в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
открыл стадион "Локомотив" в районе Люблино после модернизации объекта.