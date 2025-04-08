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В Приамурье в ДТП с грузовиками загорелась одна из машин
В Приамурье в ДТП с грузовиками загорелась одна из машин - РИА Новости, 08.04.2025
В Приамурье в ДТП с грузовиками загорелась одна из машин
Два грузовика столкнулись на федеральной трассе "Благовещенск-Свободный", одна из фур загорелась, оба водители погибли, сообщает госавтоинспекция Амурской... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T07:13:00+03:00
2025-04-08T07:13:00+03:00
2025-04-08T10:44:00+03:00
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на федеральной трассе "Благовещенск-Свободный", одна из фур загорелась, оба водители погибли, сообщает госавтоинспекция Амурской области. "В первой половине дня на автодороге "Благовещенск-Свободный" произошло столкновение двух грузовых автомобилей, в результате чего одно из транспортных средств загорелось. Предварительно, оба водителя от полученных травм скончались", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа МО МВД России "Свободненский". Очевидцы, которые снимали видео на месте ДТП, сообщают, что от сильного столкновения грузовиков на проезжую часть и обочину вылетели запчасти, в том числе двигатель. Сообщается также, что пострадавший в ДТП грузовик перевозил молоко, оно вылилось в момент столкновения на трассу, высыпались бумажные упаковки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Амурская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приамурье в ДТП с грузовиками загорелась одна из машин
Два грузовика столкнулись в Приамурье, один загорелся, оба водителя погибли
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на федеральной трассе "Благовещенск-Свободный", одна из фур загорелась, оба водители погибли, сообщает госавтоинспекция Амурской области.
"В первой половине дня на автодороге "Благовещенск-Свободный" произошло столкновение двух грузовых автомобилей, в результате чего одно из транспортных средств загорелось. Предварительно, оба водителя от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа МО МВД России
"Свободненский".
Очевидцы, которые снимали видео на месте ДТП, сообщают, что от сильного столкновения грузовиков на проезжую часть и обочину вылетели запчасти, в том числе двигатель. Сообщается также, что пострадавший в ДТП грузовик перевозил молоко, оно вылилось в момент столкновения на трассу, высыпались бумажные упаковки.