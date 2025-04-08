Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал, кто представит российскую делегацию на переговорах с США - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 08.04.2025 (обновлено: 17:25 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/delegatsiya-2010061760.html
МИД рассказал, кто представит российскую делегацию на переговорах с США
МИД рассказал, кто представит российскую делегацию на переговорах с США - РИА Новости, 08.04.2025
МИД рассказал, кто представит российскую делегацию на переговорах с США
Российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:44:00+03:00
2025-04-08T17:25:00+03:00
россия
сша
стамбул
александр дарчиев
в мире
российский фонд прямых инвестиций
дональд трамп
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел."Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев (теперь уже как посол России в США). Американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер (Sonata Coulter)", — говорится в заявлении.Как уточнили в МИД, остальные участники — также представители внешнеполитических ведомств России и Штатов.Отмечается, что второй раунд переговоров пройдет в ближайшие дни и будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран."Будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов", — указали в министерстве. Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
https://ria.ru/20250408/soglashenie-2009878466.html
https://ria.ru/20250408/swift-2009953569.html
https://ria.ru/20250324/ukraina-1999920018.html
https://ria.ru/20250405/tramp-2009426208.html
россия
сша
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_7c3a4d406a5a06706d448e8a04dec33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, стамбул, александр дарчиев, в мире, российский фонд прямых инвестиций, дональд трамп, кирилл дмитриев
Россия, США, Стамбул, Александр Дарчиев, В мире, Российский фонд прямых инвестиций, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев
МИД рассказал, кто представит российскую делегацию на переговорах с США

МИД: делегацию РФ на переговорах с США в Стамбуле представит посол Дарчиев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел.
"Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев (теперь уже как посол России в США). Американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер (Sonata Coulter)", — говорится в заявлении.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Это обсуждали еще с Ельциным". Какое соглашение Трамп захотел от России
Вчера, 08:00
Как уточнили в МИД, остальные участники — также представители внешнеполитических ведомств России и Штатов.
Отмечается, что второй раунд переговоров пройдет в ближайшие дни и будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.
"Будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов", — указали в министерстве.
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
СМИ раскрыли, как новый ультиматум ЕС грозит сорвать переговоры по Украине
Вчера, 09:45

Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта
24 марта, 00:31
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Пугать Путина бесполезно: Трампу не стоит даже пытаться
5 апреля, 08:00
 
РоссияСШАСтамбулАлександр ДарчиевВ миреРоссийский фонд прямых инвестицийДональд ТрампКирилл Дмитриев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала