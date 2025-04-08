https://ria.ru/20250408/delegatsiya-2010061760.html

МИД рассказал, кто представит российскую делегацию на переговорах с США

МИД рассказал, кто представит российскую делегацию на переговорах с США - РИА Новости, 08.04.2025

МИД рассказал, кто представит российскую делегацию на переговорах с США

Российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:44:00+03:00

2025-04-08T16:44:00+03:00

2025-04-08T17:25:00+03:00

россия

сша

стамбул

александр дарчиев

в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел."Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев (теперь уже как посол России в США). Американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер (Sonata Coulter)", — говорится в заявлении.Как уточнили в МИД, остальные участники — также представители внешнеполитических ведомств России и Штатов.Отмечается, что второй раунд переговоров пройдет в ближайшие дни и будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран."Будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов", — указали в министерстве. Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

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https://ria.ru/20250324/ukraina-1999920018.html

https://ria.ru/20250405/tramp-2009426208.html

россия

сша

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россия, сша, стамбул, александр дарчиев, в мире, российский фонд прямых инвестиций, дональд трамп, кирилл дмитриев