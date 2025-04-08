https://ria.ru/20250408/chuvashiya-2010047457.html

Меры по снижению потребления алкоголя реализуют в Чувашии

Меры по снижению потребления алкоголя реализуют в Чувашии - РИА Новости, 08.04.2025

Меры по снижению потребления алкоголя реализуют в Чувашии

Специализированное отделение для оказания помощи лицам в состоянии опьянения открылось в Чувашии, с его работой ознакомился глава региона Олег Николаев,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:47:00+03:00

2025-04-08T15:47:00+03:00

2025-04-08T15:47:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специализированное отделение для оказания помощи лицам в состоянии опьянения открылось в Чувашии, с его работой ознакомился глава региона Олег Николаев, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Отделение вошло в структуру Республиканского наркологического диспансера и стало важным элементом профилактической и социальной работы. Строительство и оснащение объекта были профинансированы из республиканского бюджета по поручению Николаева. Отделение, рассчитанное на 20 коек, будет работать круглосуточно и предоставлять необходимую доврачебную помощь, санитарные средства и медицинское наблюдение. "Мы прилагаем все усилия, чтобы снизить уровень потребления алкоголя в нашем обществе. Наша цель заключается в профилактике и поддержке здорового образа жизни населения республики, а также в оказании помощи тем, кто столкнулся с этой проблемой. Здоровье и благополучие людей — в центре нашей работы", — отметил Николаев. Как рассказала главный врач Республиканского наркологического диспансера Минздрава Чувашии Елена Калинина, основная задача отделения — предоставление необходимой помощи гражданам, находящимся в состоянии сильного опьянения, и обеспечение их безопасного вытрезвления. Отделение также будет выполнять и профилактическую функцию: обеспечивать своевременное включение пациентов в диспансерное наблюдение, сопровождать их на пути реабилитации и сокращать количество повторных случаев. Кроме того, помещение лиц в сильном алкогольном опьянении в специализированное учреждение поможет не отвлекать медицинский персонал в стационарах, куда сейчас направляются такие пациенты. "Одним из важных направлений станет уменьшение количества смертельных случаев, особенно от внешних факторов, таких как переохлаждение или дорожно-транспортные происшествия, часто происходящие по вине водителей в состоянии опьянения. Особое внимание будет уделяться своевременному диспансерному учету таких лиц, что позволит своевременно выявлять и решать возникающие у них проблемы", — подчеркнул министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов. Открытие специализированного отделения — это важный шаг в деле системного снижения уровня алкоголизации населения. Это не разовая мера, а часть долгосрочной стратегии по улучшению качества жизни в республике, говорится в сообщении. По инициативе и поручению главы Чувашской Республики в регионе последовательно реализуются меры по ограничению доступности алкогольной продукции и профилактике ее чрезмерного употребления. С 1 марта текущего года введены дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Кроме того, готовятся новые меры по ограничению реализации спиртного в торговых точках в жилых зданиях.

https://ria.ru/20250327/chuvashiya-2007588742.html

https://ria.ru/20250401/blagoustroystvo-2008623675.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)