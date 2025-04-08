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Минфин Британии предупредил о последствиях пошлин США для мировой экономики - РИА Новости, 08.04.2025
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15:34 08.04.2025 (обновлено: 16:12 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/britanija-2010044705.html
Минфин Британии предупредил о последствиях пошлин США для мировой экономики
Минфин Британии предупредил о последствиях пошлин США для мировой экономики - РИА Новости, 08.04.2025
Минфин Британии предупредил о последствиях пошлин США для мировой экономики
Решение США ввести пошлины на весь импорт имело и продолжит иметь "огромные последствия" для мировой экономики, заявила во вторник глава британского минфина... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:34:00+03:00
2025-04-08T16:12:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Решение США ввести пошлины на весь импорт имело и продолжит иметь "огромные последствия" для мировой экономики, заявила во вторник глава британского минфина Рэйчел Ривз. "Решение Соединенных Штатов ввести пошлины имело и продолжит иметь огромные последствия для мировой экономики. Эти последствия нашли отражение в реакции, которую мы наблюдали на мировых рынках в последние несколько дней и за которой финансовые органы, конечно, внимательно следят", - сказала она, отвечая на вопросы в парламенте. Трансляция велась на сайте органа. Ривз заявила, что провела утром разговор с главой Банка Англии Эндрю Бейли и тот подтвердил, что в Британии "рынки функционируют эффективно и что... банковская система устойчива". Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Британии пошлина составляет 10%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250405/poshliny-2009577864.html
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Минфин Британии предупредил о последствиях пошлин США для мировой экономики

Ривз: введение пошлин США будет иметь большие последствия для мировой экономики

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Решение США ввести пошлины на весь импорт имело и продолжит иметь "огромные последствия" для мировой экономики, заявила во вторник глава британского минфина Рэйчел Ривз.
"Решение Соединенных Штатов ввести пошлины имело и продолжит иметь огромные последствия для мировой экономики. Эти последствия нашли отражение в реакции, которую мы наблюдали на мировых рынках в последние несколько дней и за которой финансовые органы, конечно, внимательно следят", - сказала она, отвечая на вопросы в парламенте. Трансляция велась на сайте органа.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Стармер и Макрон обсудили американские пошлины на импорт
5 апреля, 22:14
Ривз заявила, что провела утром разговор с главой Банка Англии Эндрю Бейли и тот подтвердил, что в Британии "рынки функционируют эффективно и что... банковская система устойчива".
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
На товары из Британии пошлина составляет 10%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Британия готова пойти на уступки ради сделки с США по пошлинам, пишет WP
4 апреля, 22:02
 
СШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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