https://ria.ru/20250408/britanija-2010044705.html

Минфин Британии предупредил о последствиях пошлин США для мировой экономики

Минфин Британии предупредил о последствиях пошлин США для мировой экономики - РИА Новости, 08.04.2025

Минфин Британии предупредил о последствиях пошлин США для мировой экономики

Решение США ввести пошлины на весь импорт имело и продолжит иметь "огромные последствия" для мировой экономики, заявила во вторник глава британского минфина... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:34:00+03:00

2025-04-08T15:34:00+03:00

2025-04-08T16:12:00+03:00

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Решение США ввести пошлины на весь импорт имело и продолжит иметь "огромные последствия" для мировой экономики, заявила во вторник глава британского минфина Рэйчел Ривз. "Решение Соединенных Штатов ввести пошлины имело и продолжит иметь огромные последствия для мировой экономики. Эти последствия нашли отражение в реакции, которую мы наблюдали на мировых рынках в последние несколько дней и за которой финансовые органы, конечно, внимательно следят", - сказала она, отвечая на вопросы в парламенте. Трансляция велась на сайте органа. Ривз заявила, что провела утром разговор с главой Банка Англии Эндрю Бейли и тот подтвердил, что в Британии "рынки функционируют эффективно и что... банковская система устойчива". Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Британии пошлина составляет 10%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250405/poshliny-2009577864.html

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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире