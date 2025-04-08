https://ria.ru/20250408/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме-2025: суть и значение для верующих

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2025: суть, почему зажигается, где происходит

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме-2025: суть и значение для верующих

Чудо схождения Благодатного огня ежегодно происходит накануне Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Что означает это событие для православных... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:34:00+03:00

2025-04-08T14:34:00+03:00

2025-04-08T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Чудо схождения Благодатного огня ежегодно происходит накануне Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Что означает это событие для православных верующих, в чем его суть и значение, откуда берется огонь на самом деле, почему зажигается и как сходит, кто может попасть на церемонию в 2025 году – в материале РИА Новости.Благодатный огоньБлагодатный огонь сходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме каждую Великую Субботу накануне Пасхи. Это огонь, который выносится из Гроба Господня на особом богослужении. "Изнесение из Кувуклии (часовня внутри храма, от греч. "покой", "опочивальня". - Прим. ред.) огня символизирует выход из Гроба "Света истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа считается чудом. Обряд заключается в том, что во время празднования Пасхи святой огонь возжигается на гробе Иисуса Христа в Храме Гроба в Иерусалиме и затем передается верующим", – комментирует о. Сергий (Храмешин), ректор Славяно-Греко-Латинской Академии.ИсторияБлагодатный огонь служит символом Пасхи и веры для миллионов православных христиан по всему миру. Согласно документальным источникам, первые свидетельства о схождении Благодатного огня относятся к IV веку. "Царица Елена, мать римского императора Константина I, совершила путешествие в Палестину. По легенде, Святой Дух привёл её к месту, где находилась гробница Христа и некогда был воздвигнут крест, на котором он был распят. Константин I начал строительство здесь храма, который позднее превратился в великолепную базилику и стал символом принятия христианской веры Римской империей, – рассказывает Виталий Макаров, заместитель генерального директора Центра репатриации "Герцль". – Для того чтобы возвести этот храмовый комплекс, необходимо было вначале разрушить святилище Афродиты (Венеры): бытовало мнение, что язычники намеренно построили его над местом упокоения Христа, чтобы стереть тем самым любые следы присутствия христианского бога".По словам эксперта, византийская церковь, воздвигнутая Константином I, была освящена в 335 году и получила название "Анастасис" ("Воскрешение"). Ее здание было сильно повреждено во время вторжения персов в 614 году, а позднее – полностью разрушено в 1009 году египетским халифом Аль-Хакимом би-Амруллахом. Последний, как говорят, был разгневан проводимой христианами церемонией Схождения Благодатного огня, которую посчитал мошеннической. В 1048 году была перестроена большая ротонда, обрамляющая гробницу, а спустя сто лет крестоносцы воздвигли здесь величественный храм в романо-готическом стиле и переименовали это место в "Гроб Господень"."Одно из преданий гласит, что Благодатный огонь появился в результате молитвы святителя Григория в IV веке. Согласно этому преданию, святитель Григорий во время праздника Пасхи молился на гробе Иисуса Христа и вдруг увидел яркий свет. Этот свет был признан чудом и стал символом возрождения жизни и надежды", – рассказывает о. Сергий (Храмешин). Другое предание утверждает, что Благодатный огонь появляется благодаря ангелу, который спускается на гроб Иисуса Христа и возжигает священный огонь.Когда и где происходит"В субботний полдень, накануне празднования Воскрешения Иисуса Христа, от каменной плиты, на которую когда-то было уложено тело Христа, начинает исходить голубоватый свет. Он поднимается вверх, образуя колонну – огненный столп. От этого огня зажигаются две свечи, а от них, в свою очередь – сотни других. Но перед этим проходит обряд, который начинают представители Армянской церкви, открывающие двери в храм", – поясняет Виталий Макаров.В 2025 году православная Пасха выпадает на 20 апреля, поэтому Сошествие Благодатного огня ожидается в Великую Субботу 19 апреля. О. Сергий отметил, что верующие считают церемонию великим чудом и многие люди становятся свидетелями этого события уже на протяжении 16-ти веков. Именно поэтому Сошествие Благодатного огня приковывает к себе внимание и по сей день — церемония каждый год транслируется по телевидению во многих странах мира.ЦеремонияЛитания (с греч. "церковная церемония") святого огня начинается за сутки до начала православной Пасхи. В это время тысячи людей независимо от конфессиональной или вероисповеднической принадлежности собираются в ожидании сошествия огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.О том, как проходит церемония, рассказал о. Сергий (Храмешин).Служба начинается с крестного хода. Иерархи направляются к Кувуклии через все знаковые места храма, обходя ее саму три раза. Во время церемонии в храме гасятся все источники огня – свечи и лампады. На середине ложа Живоносного Гроба ставится незажжённая лампада с маслом. Также, по всему ложу Гроба Господня раскладывают кусочки ваты, а по краям — прокладывается лента.Только после строжайшего осмотра израильской полицией на предмет наличия источников огня Кувуклия (часовня над Гробом Господним) закрывается и опечатывается. Иерусалимский патриарх входит в Кувуклию в одном полотняном подряснике, таким образом, чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру чего-либо, чем можно было бы зажечь огонь.Ожидание схождения огня в разные годы длилось от пяти минут до нескольких часов. По словам очевидцев, перед схождением Благодатного огня храм начинает озаряться необъяснимыми вспышками света.Огонь сходит в часовне Кувуклии: возгораются лампадка с маслом и 33 свечи (по количеству земных лет жизни Христа). Иногда свечи в руках верующих также могут самовозгореться в этот момент.Патриарх выходит из Кувуклии с зажжёнными свечами, от которых сначала зажигают свои свечи находящиеся рядом священнослужители и верующие, а потом передают Огонь другим.Все присутствующие на богослужении отмечают, что в течение 10-15 минут после схождения огонь удивительным образом совершенно не жжет ни кожи, ни волос, несмотря на то, что при этом свеча от свечи загораются довольно быстро. По прошествии этого времени пламя огня начинает уже жечь.Кто может попасть на церемонию"Вместительность Храма Гроба Господня составляет около 10 тысяч человек. При этом, Храм делят шесть христианских церквей: армянская, греко-православная, католическая, коптская, сирийская, эфиопская, – поясняет о. Сергий (Храмешин). – Однако ключи от храма Гроба Господня исторически хранятся у семьи мусульман, представители которой на протяжении веков каждый день открывают и закрывают его".По словам Виталия Макарова, израильская полиция выставляет металлические барьеры, чтобы регулировать движение толпы. Из-за огромного количества желающих попасть на службу можно только по специальному пропуску вместе с группой паломников – или в составе официальной государственной делегации.В наши дни чудо схождения Благодатного огня доступно каждому. Оно транслируется по телевидению и в интернете. А чтобы стать непосредственным его участником, люди собираются к Гробу Господню еще с Великой Пятницы, многие остаются здесь после Крестного хода, совершаемого в память событий этого дня. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом. Стилизованные свечи в пачке по 33 штуки (по числу лет жизни Спасителя) можно приобрести непосредственно в храме. Паломники их пачкой возжигают, гасят, а потом привозят уже к себе на родину для раздачи знакомым."Будучи неоднократно в Иерусалиме и трудясь художником-иконописцем и реставратором в нескольких монастырях Св. Земли, общался с монахами греками и арабскими священниками. На мой вопрос о Благодатном огне они всегда отвечали, что это Чудо. А огонь называли Светом, и первыми видевшими этот Свет, по свидетельству Евангелистов, были апостолы и жены-мироносицы. В Великую Субботу 2011 года я с двумя спутниками оказался в Храме Гроба Господня. О самом Сошествии тогда я знал только то, что огонь сходит в Кувуклии на лампаду Иерусалимского патриарха. Все мое внимание было приковано к Кувуклии, я даже не сразу заметил первые сполохи света на стенах под сводами Храма, подумав, что это отблески фотовспышек. Когда их стало больше, и они пробегали уже по всем стенам Храма, то волнение нарастало с предчувствием чего-то великого и необъяснимого. Думаю, что это было впечатление всех находящихся в Храме, так как крик ликования после появления огня в круглых оконцах Кувуклии был единодушный", – делится своими впечатлениями Михаил Ухань, иконописец реставратор, член союза художников Подмосковья и ТСХР.Значение схождения Благодатного огняИзнесение из Кувуклии Благодатного огня символизирует выход из Гроба “Света истинного”, то есть воскресшего Иисуса Христа. Для верующих это означает очищение и избавление от тьмы страстей."Для верующих людей – это прежде всего повод помолиться в самом храме Воскресения в Иерусалиме. А для людей, находящихся за тысячи километров от него, – посредством перенесения Благодатного огня в храм, в котором они будут встречать Пасху, приобщиться к святыне, привезенной из иерусалимского храма, и как бы стать соучастником богослужения, совершаемого на месте погребения и воскресения Иисуса Христа, Сына Божия", – говорит о. Сергий (Храмешин).Во многие православные храмы паломники стараются доставить зажжённые от Благодатного огня свечи. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.Интересные фактыПо словам Виталия Макарова, в истории отмечено три случая, когда Благодатный огонь не сходил. Первый произошёл в 1101 году. В Великую субботу все ожидали чуда схождения Благодатного огня в Кувуклии, но этого не случилось, пока к участию в обряде не были приглашены восточные христиане. После этого, как гласит история, король Балдуин I повелел восстановить местных христиан в правах.Второй подобный случай происходил в 1579 году: тогда к участию в церемонии не были допущены патриарх Софроний IV и православные священники. Их оставили стоять перед закрытыми дверьми снаружи храма, в то время как священнослужители Армянской церкви вошли в Кувуклию и стали молиться о ниспослании огня. Однако, их молитвы не были услышаны. В это время молились и православные священники, стоявшие у ворот храма. Внезапно раздался шум, колонна слева от дверей храма треснула, и из неё вышел Благодатный огонь, который зажег свечи в руках патриарха. Следы схождения огня до сих пор видны на этой колонне."Последний случай произошел уже практически в наши дни, во время действия над Иерусалимом британского мандата, – рассказывает эксперт. – По традиции, одними из участников таинства являются молодые арабы-христиане: после того, как двери в Кувуклию опечатывают, они начинают петь, танцевать и бить в барабаны, а потом, сидя друг у друга на плечах, врываются в храм и продолжают свои пляски. Как гласит предание, британский губернатор однажды велел прекратить эту вакханалию. После этого патриарх молился два часа, но огонь не сходил. Патриарх на свой страх и риск попросил впустить в храм арабскую молодежь. Как только они исполнили ритуал, огонь сошёл".Как рассказывает о. Сергий (Храмешин), есть свидетельство, что в 1579 году представители армянской церкви, подкупив турецкие власти, изгнали православных из Храма Гроба Господня, и им пришлось молиться снаружи храма. Тогда Благодатный огонь изошел из трещины в колонне, возле которой молился Иерусалимский патриарх с верующими. После этого ни одна из других конфессий не пыталась больше оспорить право православных на молитву у Гроба Господня в день схождения Благодатного огня."Чудо схождения Благодатного огня происходит исключительно при праздновании Пасхи по старому стилю. Именно поэтому иерусалимский греческий православный патриархат, несмотря на богослужебный календарь, привязанный к новому стилю, строго продолжает придерживаться старостильной традиции отмечания дат, связанных с пасхальным кругом", – комментирует о. Сергий (Храмешин).Существует и еще одно предание, что в тот год, когда не произойдет чудесного зажжения Благодатного огня, придет Антихрист, и начнутся последние времена перед Концом Света. Хотя подобного пророчества и нет в главной книге, описывающей Конец Света – Апокалипсисе святого апостола Иоанна Богослова. Поэтому многие люди во всем мире наблюдают, сойдет ли в каждом новом году Благодатный огонь или нет.На протяжении веков христиане и представители других церквей пытались объяснить появление огня в Великую Субботу. По версии скептиков огонь зажигают от лампады, которая скрыта за иконой Воскресения Христова у Гроба Господня, либо свечу прячут в куполе Кувуклии, от которой протягивают к лампадам натертые эфирным маслом тонкие цепочки. При этом научного объяснения этому чуду пока найдено не было.

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Алёна Пава

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