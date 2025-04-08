https://ria.ru/20250408/biblioteki-2010081186.html

Библиотеки Подмосковья подготовили свыше 1 тысячи мероприятий в каникулы

Библиотеки Подмосковья подготовили свыше 1 тысячи мероприятий в каникулы - РИА Новости, 08.04.2025

Библиотеки Подмосковья подготовили свыше 1 тысячи мероприятий в каникулы

Библиотеки Подмосковья подготовили более 1 тысячи мероприятий различной направленности для детей и подростков в дни школьных каникул, которые проходят с 7 по 13 РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:27:00+03:00

2025-04-08T17:27:00+03:00

2025-04-08T17:27:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Библиотеки Подмосковья подготовили более 1 тысячи мероприятий различной направленности для детей и подростков в дни школьных каникул, которые проходят с 7 по 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Ребят ждут познавательные и развлекательные программы, мастер-классы, викторины, экскурсии, игры и квесты, литературные чтения и многое другое. Губернская библиотека приглашает детей в творческий арт-лагерь "Чаплин" на смену "Комиксы", он будет проходить до 11 апреля. Для ребят проведут мастер-классы по актерскому мастерству, научат писать сценарии, создавать афиши и костюмы. Завершит смену театральное представление, подготовленное силами участников смены. Кроме того, дети будут учиться шитью, валянию, плетению из ниток и бисера, живописи. Черноголовская библиотека приглашает на "Космические каникулы". Всю неделю для школьников будут проходить встречи из цикла "Уроки Звездочета", на которых расскажут о Солнечной системе, космосе и его освоении. В Дмитровской центральной библиотеке пройдут "Библиоканикулы-2025" с экскурсиями, прогулками, литературными беседами, викторинами и мастер-классами, на которых дети получат новые знания и навыки. Библиотека Левобережья в Дубне приглашает на "Каникулы с книжкой". Дети узнают о космосе, астрономии и космонавтах. На мастер-классах ребята научатся создавать букеты для космонавта и космические ракеты в технике оригами. Также многие другие библиотеки региона подготовили мероприятия в дни школьных каникул.

https://ria.ru/20250408/podezd-2010055198.html

https://ria.ru/20250408/shkoly-2010045373.html

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московская область (подмосковье)