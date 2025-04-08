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Библиотеки Подмосковья подготовили свыше 1 тысячи мероприятий в каникулы - РИА Новости, 08.04.2025
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Новости Подмосковья
 
17:27 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/biblioteki-2010081186.html
Библиотеки Подмосковья подготовили свыше 1 тысячи мероприятий в каникулы
Библиотеки Подмосковья подготовили свыше 1 тысячи мероприятий в каникулы - РИА Новости, 08.04.2025
Библиотеки Подмосковья подготовили свыше 1 тысячи мероприятий в каникулы
Библиотеки Подмосковья подготовили более 1 тысячи мероприятий различной направленности для детей и подростков в дни школьных каникул, которые проходят с 7 по 13 РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:27:00+03:00
2025-04-08T17:27:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Библиотеки Подмосковья подготовили более 1 тысячи мероприятий различной направленности для детей и подростков в дни школьных каникул, которые проходят с 7 по 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Ребят ждут познавательные и развлекательные программы, мастер-классы, викторины, экскурсии, игры и квесты, литературные чтения и многое другое. Губернская библиотека приглашает детей в творческий арт-лагерь "Чаплин" на смену "Комиксы", он будет проходить до 11 апреля. Для ребят проведут мастер-классы по актерскому мастерству, научат писать сценарии, создавать афиши и костюмы. Завершит смену театральное представление, подготовленное силами участников смены. Кроме того, дети будут учиться шитью, валянию, плетению из ниток и бисера, живописи. Черноголовская библиотека приглашает на "Космические каникулы". Всю неделю для школьников будут проходить встречи из цикла "Уроки Звездочета", на которых расскажут о Солнечной системе, космосе и его освоении. В Дмитровской центральной библиотеке пройдут "Библиоканикулы-2025" с экскурсиями, прогулками, литературными беседами, викторинами и мастер-классами, на которых дети получат новые знания и навыки. Библиотека Левобережья в Дубне приглашает на "Каникулы с книжкой". Дети узнают о космосе, астрономии и космонавтах. На мастер-классах ребята научатся создавать букеты для космонавта и космические ракеты в технике оригами. Также многие другие библиотеки региона подготовили мероприятия в дни школьных каникул.
https://ria.ru/20250408/podezd-2010055198.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Библиотеки Подмосковья подготовили свыше 1 тысячи мероприятий в каникулы

Свыше 1 тыс мероприятий для детей пройдет в библиотеках Подмосковья в каникулы

© Pixabay / StockSnapМужчина в библиотеке
Мужчина в библиотеке - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Pixabay / StockSnap
Мужчина в библиотеке . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Библиотеки Подмосковья подготовили более 1 тысячи мероприятий различной направленности для детей и подростков в дни школьных каникул, которые проходят с 7 по 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Ребят ждут познавательные и развлекательные программы, мастер-классы, викторины, экскурсии, игры и квесты, литературные чтения и многое другое.
Более 2,3 тысячи подъездных дверей отремонтировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Более 2,3 тыс подъездных дверей отремонтировали в Подмосковье с начала года
Вчера, 16:25
Губернская библиотека приглашает детей в творческий арт-лагерь "Чаплин" на смену "Комиксы", он будет проходить до 11 апреля. Для ребят проведут мастер-классы по актерскому мастерству, научат писать сценарии, создавать афиши и костюмы. Завершит смену театральное представление, подготовленное силами участников смены. Кроме того, дети будут учиться шитью, валянию, плетению из ниток и бисера, живописи.
Черноголовская библиотека приглашает на "Космические каникулы". Всю неделю для школьников будут проходить встречи из цикла "Уроки Звездочета", на которых расскажут о Солнечной системе, космосе и его освоении.
В Дмитровской центральной библиотеке пройдут "Библиоканикулы-2025" с экскурсиями, прогулками, литературными беседами, викторинами и мастер-классами, на которых дети получат новые знания и навыки.
Библиотека Левобережья в Дубне приглашает на "Каникулы с книжкой". Дети узнают о космосе, астрономии и космонавтах. На мастер-классах ребята научатся создавать букеты для космонавта и космические ракеты в технике оригами.
Также многие другие библиотеки региона подготовили мероприятия в дни школьных каникул.
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Вчера, 15:39
 
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