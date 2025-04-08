https://ria.ru/20250408/bespilotniki-2009938042.html

ПВО ночью уничтожила 23 украинских беспилотника над двумя регионами

ПВО ночью уничтожила 23 украинских беспилотника над двумя регионами - РИА Новости, 08.04.2025

ПВО ночью уничтожила 23 украинских беспилотника над двумя регионами

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали 23 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T07:09:00+03:00

2025-04-08T07:09:00+03:00

2025-04-08T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали 23 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Министерстве обороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в релизе.По данным военного ведомства, больше всего дронов противника сбили в Курской области — 19.Еще четыре вражеских беспилотника уничтожили в Белгородской области.Украинские военные почти каждый день пытаются наносить удары при помощи дронов по объектам в приграничных и центральных регионах России. Противовоздушная оборона успешно перехватывает БПЛА противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

курская область

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россия, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины