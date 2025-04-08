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ПВО ночью уничтожила 23 украинских беспилотника над двумя регионами
ПВО ночью уничтожила 23 украинских беспилотника над двумя регионами - РИА Новости, 08.04.2025
ПВО ночью уничтожила 23 украинских беспилотника над двумя регионами
Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали 23 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T07:09:00+03:00
2025-04-08T07:09:00+03:00
2025-04-08T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали 23 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Министерстве обороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в релизе.По данным военного ведомства, больше всего дронов противника сбили в Курской области — 19.Еще четыре вражеских беспилотника уничтожили в Белгородской области.Украинские военные почти каждый день пытаются наносить удары при помощи дронов по объектам в приграничных и центральных регионах России. Противовоздушная оборона успешно перехватывает БПЛА противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО ночью уничтожила 23 украинских беспилотника над двумя регионами
МО: силы ПВО за ночь уничтожили 23 дрона ВСУ над двумя регионами РФ