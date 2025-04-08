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Бельгия выделила Украине миллиард евро - РИА Новости, 08.04.2025
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16:53 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/belgija-2010064504.html
Бельгия выделила Украине миллиард евро
Бельгия выделила Украине миллиард евро - РИА Новости, 08.04.2025
Бельгия выделила Украине миллиард евро
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в ходе своего визита на Украину объявил о выделении пакета помощи в размере миллиарда евро из средств, поступивших от... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:53:00+03:00
2025-04-08T16:53:00+03:00
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в ходе своего визита на Украину объявил о выделении пакета помощи в размере миллиарда евро из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных активов России. "Мы выделяем пакет помощи на один миллиард евро", - сообщил он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. По словам Де Вевера, Бельгия планирует ежегодно выделять Украине такую сумму в виде помощи. Ранее сообщалось, что бельгийского премьера в поездке сопровождают министр обороны Тео Франкен, глава МИД Максим Прево, а также представители оборонной промышленности. В Бельгии находится 190 миллиардов из 210 миллиардов замороженных в ЕС российских активов. В соответствии с бельгийским законодательством депозитарий Euroclear уплачивает налог в размере 25% на доходы от финансовых услуг. Таким образом, миллиард евро в год из четырех миллиардов общего дохода от замороженных активов РФ до налогообложения, поступает в бельгийскую казну. В прошлом году бельгийское правительство создало из этих средств фонд в 1,7 миллиарда евро, из которого финансирует помощь Киеву. Кроме того, по просьбе украинской стороны в Киев направились представители оборонной промышленности Бельгии для обсуждения возможного сотрудничества на фоне сокращения помощи от США. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пригласил де Вевера в Киев, и тот принял приглашение. Правительство де Вевера, сформированное менее двух месяцев назад, в своей программе заявило о "намерении сохранить гуманитарную и военную поддержку Украины, а также сохранить и расширить санкции против России". При этом правительство планирует значительно сократить социальные расходы, увеличив траты на военные цели. Бельгия поставляет Украине стрелковое оружие, автомобильную технику, подводные дроны, топливо, медицинское оборудование, однако эта помощь была значительно ниже объемов соседних государств ЕС. Предыдущее бельгийское правительство обещало поставить Украине самолеты F-16 в 2024 году, но так и не смогло выполнить свое обещание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html
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в мире, украина, бельгия, россия, владимир зеленский, тео франкен, сергей лавров, евросоюз, нато, euroclear, f-16
В мире, Украина, Бельгия, Россия, Владимир Зеленский, Тео Франкен, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Euroclear, F-16
Бельгия выделила Украине миллиард евро

Премьер Бельгии де Вевер объявил о выделении Украине миллиарда евро

© Fotolia / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Fotolia / Jackin
Флаг Бельгии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в ходе своего визита на Украину объявил о выделении пакета помощи в размере миллиарда евро из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных активов России.
"Мы выделяем пакет помощи на один миллиард евро", - сообщил он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
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В Германии сообщили Украине плохие новости о помощи от ЕС
24 марта, 09:58
По словам Де Вевера, Бельгия планирует ежегодно выделять Украине такую сумму в виде помощи.
Ранее сообщалось, что бельгийского премьера в поездке сопровождают министр обороны Тео Франкен, глава МИД Максим Прево, а также представители оборонной промышленности.
В Бельгии находится 190 миллиардов из 210 миллиардов замороженных в ЕС российских активов. В соответствии с бельгийским законодательством депозитарий Euroclear уплачивает налог в размере 25% на доходы от финансовых услуг. Таким образом, миллиард евро в год из четырех миллиардов общего дохода от замороженных активов РФ до налогообложения, поступает в бельгийскую казну. В прошлом году бельгийское правительство создало из этих средств фонд в 1,7 миллиарда евро, из которого финансирует помощь Киеву.
Кроме того, по просьбе украинской стороны в Киев направились представители оборонной промышленности Бельгии для обсуждения возможного сотрудничества на фоне сокращения помощи от США.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В США жестко высказались о помощи Украине
30 марта, 20:56
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пригласил де Вевера в Киев, и тот принял приглашение.
Правительство де Вевера, сформированное менее двух месяцев назад, в своей программе заявило о "намерении сохранить гуманитарную и военную поддержку Украины, а также сохранить и расширить санкции против России". При этом правительство планирует значительно сократить социальные расходы, увеличив траты на военные цели.
Бельгия поставляет Украине стрелковое оружие, автомобильную технику, подводные дроны, топливо, медицинское оборудование, однако эта помощь была значительно ниже объемов соседних государств ЕС.
Предыдущее бельгийское правительство обещало поставить Украине самолеты F-16 в 2024 году, но так и не смогло выполнить свое обещание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Бельгия планирует поставить Украине истребители F-16, готовые к бою
6 марта, 15:55
 
В миреУкраинаБельгияРоссияВладимир ЗеленскийТео ФранкенСергей ЛавровЕвросоюзНАТОEuroclearF-16
 
 
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