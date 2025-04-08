https://ria.ru/20250408/avtopodstavy-2009924609.html
Юрист раскрыл водителям новый вид автоподстав
Юрист раскрыл водителям новый вид автоподстав - РИА Новости, 08.04.2025
Юрист раскрыл водителям новый вид автоподстав
Вместо распространенных ранее автоподстав с якобы поврежденной чужой машины и “сбитым” человеком аферисты все чаще используют подставы с гаджетами, рассказал... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T02:17:00+03:00
2025-04-08T02:17:00+03:00
2025-04-08T11:32:00+03:00
авто
европейская юридическая служба
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вместо распространенных ранее автоподстав с якобы поврежденной чужой машины и “сбитым” человеком аферисты все чаще используют подставы с гаджетами, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.Мошенники орудуют на перекрестках или пешеходных переходах — там, где автомобили притормаживают. При этом они держат в руках телефон или планшет. Затем имитируют удар или легко задевает чужое авто устройством, которое заранее повреждено. После этого останавливают машину жертвы и требуют деньги на ремонт или покупку нового.Расчет, как и при любых других автоподставах, на испуг и растерянность жертвы — мошенник ждет, что она воспользуется предложенной возможностью решить все на месте.Во-первых на такой случай, в машине нужно иметь видеорегистратор, который фиксирует все происходящее на дороге. “Во-вторых, необходимо оформить ДТП в соответствии с законом, так как все договоры могут стать основанием для манипулирования со стороны мошенников”, — предупреждает он. Следует выставить знак аварийной остановки, сфотографировать и снять на видео дорожную ситуацию и вызвать ГИБДД.
https://ria.ru/20250401/pdd-2008524761.html
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авто, европейская юридическая служба, гибдд мвд рф
Авто, Европейская Юридическая Служба, ГИБДД МВД РФ
Юрист раскрыл водителям новый вид автоподстав
Юрист Безделин: мошенники все чаще используют автоподставы с гаджетами
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Вместо распространенных ранее автоподстав с якобы поврежденной чужой машины и “сбитым” человеком аферисты все чаще используют подставы с гаджетами, рассказал агентству “Прайм”
ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.
Мошенники орудуют на перекрестках или пешеходных переходах — там, где автомобили притормаживают. При этом они держат в руках телефон или планшет. Затем имитируют удар или легко задевает чужое авто устройством, которое заранее повреждено. После этого останавливают машину жертвы и требуют деньги на ремонт или покупку нового.
Расчет, как и при любых других автоподставах, на испуг и растерянность жертвы — мошенник ждет, что она воспользуется предложенной возможностью решить все на месте.
Во-первых на такой случай, в машине нужно иметь видеорегистратор, который фиксирует все происходящее на дороге.
“Во-вторых, необходимо оформить ДТП в соответствии с законом, так как все договоры могут стать основанием для манипулирования со стороны мошенников”, — предупреждает он.
Следует выставить знак аварийной остановки, сфотографировать и снять на видео дорожную ситуацию и вызвать ГИБДД
.