https://ria.ru/20250408/armenija-2009962803.html
В Армении протестующие перекрыли ключевую автотрассу
В Армении протестующие перекрыли ключевую автотрассу - РИА Новости, 08.04.2025
В Армении протестующие перекрыли ключевую автотрассу
Жители армянских сел Прошян и Касах, протестующие против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, перекрыли одну из ключевых трасс Армении -... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:33:00+03:00
2025-04-08T10:33:00+03:00
2025-04-08T10:33:00+03:00
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ЕРЕВАН, 8 апр - РИА Новости. Жители армянских сел Прошян и Касах, протестующие против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, перекрыли одну из ключевых трасс Армении - Аштаракское шоссе, передает онлайн-ресурс 168.am. Издание ведет прямой репортаж с места акции. Жители двух прилегающих к Еревану сел несколько дней протестуют против подорожания стоимости проезда. Они встретились с представителями правительства, однако не добились выполнения своих требований по снижению стоимости проезда. На место акции стянуты крупные силы полиции.
https://ria.ru/20250312/armenija-2004499469.html
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в мире, армения, ереван
В Армении протестующие перекрыли ключевую автотрассу
В Армении протестующие против повышения стоимости проезда перекрыли автотрассу