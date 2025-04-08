https://ria.ru/20250408/anokhin-2010113202.html

Анохин: продолжаем улучшать учреждения здравоохранения Смоленской области

Анохин: продолжаем улучшать учреждения здравоохранения Смоленской области - РИА Новости, 08.04.2025

Анохин: продолжаем улучшать учреждения здравоохранения Смоленской области

В Смоленской области улучшают учреждения здравоохранения, эта работа является приоритетом, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T20:41:00+03:00

2025-04-08T20:41:00+03:00

2025-04-08T20:41:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Смоленской области улучшают учреждения здравоохранения, эта работа является приоритетом, сообщил губернатор Василий Анохин. "Продолжаем улучшать наши учреждения здравоохранения. Ставлю эту работу в приоритет. Понимаю, что нет ничего более ценного, чем здоровье наших смолян. В прошлом году в Рославльском районе жители попросили обратить внимание на состояние центральной районной больницы. Тогда было принято решение модернизировать учреждение", - отметил глава региона в своем телеграм-канале. Он добавил, что в больнице открыли обновленное инфекционное отделение, в котором полностью заменили систему отопления и установили новую систему вентиляции, переоборудовали процедурный кабинет. В отделении появились электрокардиограф, новые шкафы для хранения изделий медицинского назначения, манипуляционные столы. В палатах – детские кроватки и пеленальные столики для комфорта малышей и мам. Кроме того, во взрослой поликлинике провели ремонт регистратуры, холлов и врачебных кабинетов в рамках национального проекта "Здравоохранение", цели которого соответствуют новой масштабной государственной инициативе "Продолжительная и активная жизнь". Недавно в больнице появился новый современный аппарат КТ с функцией ангиографии – современным методом диагностики и лечения заболеваний сосудов. В ближайшее время на нем начнут проводить обследования. "Заботимся и о жителях отдаленных населенных пунктов. Установлены два модульных ФАПа в деревнях Грязенять и Козловка, закуплено три автомобиля для медобслуживания. Важно, чтобы в обновленные поликлиники и больницы приходили работать врачи, медсестры, фельдшеры. Для этого реализуем целый комплекс мер поддержки, развиваем социальную инфраструктуру в районах. Продолжим эту работу, постепенно развивая систему здравоохранения", - резюмировал Анохин.

https://ria.ru/20250408/svo-2010051045.html

https://ria.ru/20250407/anokhin-2009906228.html

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смоленская область, василий анохин, здоровье - общество