https://ria.ru/20250408/aktivy-2009923404.html

Суд арестовал активы экс-владельцев Raven Russia по иску Генпрокуратуры

Суд арестовал активы экс-владельцев Raven Russia по иску Генпрокуратуры - РИА Новости, 08.04.2025

Суд арестовал активы экс-владельцев Raven Russia по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T00:35:00+03:00

2025-04-08T00:35:00+03:00

2025-04-08T06:03:00+03:00

россия

москва

санкт-петербург

raven russia

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова, а также петербургского ООО "Первомайская заря" и эмиратской Dorfin Holdings Limited, говорится в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.Обеспечительные меры приняты в деле по новому иску Генпрокуратуры к руководителям и компаниям Raven Russia, поступившему в суд 31 марта. Ответчиками в нем, кроме Богородова и Шувалова, указаны восемь российских юрлиц девелоперской группы и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Иск заявлен "о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии". Более подробно предмет и основания исковых требований пока не раскрываются.Арбитражный суд Москвы 31 января полностью удовлетворил первый иск Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia. В том деле суд передал 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества. Первое дело слушалось в закрытом режиме, решение по нему не опубликовано. Предположительно решение было обращено судом к немедленному исполнению, ибо уже к 20 февраля, до рассмотрения апелляций, компании-владельцы 9 из 16 комплексов перешли в собственность России. Для обеспечения нового иска суд наложил арест на все движимое имущество, в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, недвижимое имущество, а также на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц Богородова и Шувалова. Арест наложен также на все доли в уставном капитале ООО "Первомайская заря" (единственный владелец – эмиратская Xotus Holdings Limited), на все движимое имущество этой компании и компании Dorfin Holdings Limited за исключением денежных средств, предназначенных для расчетов с поставщиками, арендаторами, иными контрагентами, выплаты зарплаты, налогов, платежей по кредитам российским банкам и т.п.Кроме того, арестовано недвижимое имущество двух этих компаний, а также ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах юрлиц, принадлежащие петербургской компании. Суд запретил Росреестру регистрировать сделки с 16 объектами недвижимости ООО "Первомайская заря" и Dorfin Holdings Limited в Петербурге и Подмосковье. Суд удовлетворил заявление истца о принятии обеспечительных мер частично, отказавшись, например, запрещать Богородову и Шувалову открывать новые банковские счета и "давать кому бы то ни было указания (поручения) об отчуждении имущества подконтрольных организаций". Предварительные слушания по делу назначены на 30 апреля.

https://ria.ru/20250202/ravenrussia-1996926569.html

https://realty.ria.ru/20250401/rf-2008579530.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, raven russia, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)