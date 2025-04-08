https://ria.ru/20250408/aksenov-2010052123.html
Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма не признал вину
Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма не признал вину - РИА Новости, 08.04.2025
Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма не признал вину
Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова Владимир Ананьев в ходе заседания в Южном окружном военном суде не признал вину, сообщил РИА... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:04:00+03:00
2025-04-08T16:04:00+03:00
2025-04-08T16:36:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова Владимир Ананьев в ходе заседания в Южном окружном военном суде не признал вину, сообщил РИА Новости представитель суда.Во вторник состоялось первое заседание по делу."Обвиняемый свою вину не признает", - сказал собеседник агентства.По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов. В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела.
https://ria.ru/20250213/aksenov-1999177384.html
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происшествия, симферополь, украина, запорожская область, сергей аксенов (политик), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Симферополь, Украина, Запорожская область, Сергей Аксенов (политик), Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма не признал вину
Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма Аксенова не признал вину