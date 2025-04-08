Рейтинг@Mail.ru
Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма не признал вину - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 08.04.2025 (обновлено: 16:36 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/aksenov-2010052123.html
Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма не признал вину
Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма не признал вину - РИА Новости, 08.04.2025
Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма не признал вину
Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова Владимир Ананьев в ходе заседания в Южном окружном военном суде не признал вину, сообщил РИА... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:04:00+03:00
2025-04-08T16:36:00+03:00
происшествия
симферополь
украина
запорожская область
сергей аксенов (политик)
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40697/13/406971322_0:210:2893:1837_1920x0_80_0_0_c4efae5a3ab70c24c803c95e67baf2a5.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова Владимир Ананьев в ходе заседания в Южном окружном военном суде не признал вину, сообщил РИА Новости представитель суда.Во вторник состоялось первое заседание по делу."Обвиняемый свою вину не признает", - сказал собеседник агентства.По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов. В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела.
https://ria.ru/20250213/aksenov-1999177384.html
симферополь
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40697/13/406971322_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_4afd99c4c4ae48e7b3d5120b76fbf523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь, украина, запорожская область, сергей аксенов (политик), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Симферополь, Украина, Запорожская область, Сергей Аксенов (политик), Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма не признал вину

Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма Аксенова не признал вину

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова Владимир Ананьев в ходе заседания в Южном окружном военном суде не признал вину, сообщил РИА Новости представитель суда.
Во вторник состоялось первое заседание по делу.
"Обвиняемый свою вину не признает", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов. В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В суд поступили три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма
13 февраля, 17:10
 
ПроисшествияСимферопольУкраинаЗапорожская областьСергей Аксенов (политик)Служба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала