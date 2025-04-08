https://ria.ru/20250408/aksenov-2010052123.html

Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма не признал вину

Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма не признал вину - РИА Новости, 08.04.2025

Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма не признал вину

Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова Владимир Ананьев в ходе заседания в Южном окружном военном суде не признал вину, сообщил РИА... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:04:00+03:00

2025-04-08T16:04:00+03:00

2025-04-08T16:36:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова Владимир Ананьев в ходе заседания в Южном окружном военном суде не признал вину, сообщил РИА Новости представитель суда.Во вторник состоялось первое заседание по делу."Обвиняемый свою вину не признает", - сказал собеседник агентства.По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов. В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела.

https://ria.ru/20250213/aksenov-1999177384.html

симферополь

украина

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происшествия, симферополь, украина, запорожская область, сергей аксенов (политик), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)