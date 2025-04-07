https://ria.ru/20250407/zoopark-2009831967.html

Московский зоопарк показал снимок гиененка Акелы во время снегопада

Московский зоопарк показал снимок гиененка Акелы во время снегопада - РИА Новости, 07.04.2025

Московский зоопарк показал снимок гиененка Акелы во время снегопада

Гиененок Акела из Московского зоопарка с радостью гуляет на улице после снегопада, резвится и валяется в снегу, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:22:00+03:00

2025-04-07T16:22:00+03:00

2025-04-07T18:29:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Гиененок Акела из Московского зоопарка с радостью гуляет на улице после снегопада, резвится и валяется в снегу, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Наш юный Акела вовсе не расстроен изменением погоды. Он с удовольствием гуляет на своей уличной территории, резвится и валяется в снегу", - говорится в сообщении. Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада - поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару, летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.

https://ria.ru/20250404/giena--2009260934.html

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