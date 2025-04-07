Жительница Херсонской области получила девять лет колонии за шпионаж
Жительница Херсонской области получила девять лет колонии за госизмену и шпионаж
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил к девяти годам местную жительницу, передававшую украинской разведке материалы об объектах, используемых российской армией, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Херсонский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы Херсонской области Юлии Соколовой. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 276 УК РФ (шпионаж)… Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Соколову к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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По информации Генпрокуратуры, с января по июль 2023 года гражданка Украины Соколова, получившая российское гражданство, по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки, снимала на камеру мобильного телефона используемые Вооруженными силами РФ и органами госвласти объекты.
Полученные материалы с данными о числе военнослужащих, их размещении, вооружении и военной технике она направляла заказчику через мессенджеры и по электронной почте. В результате переданные ею составляющие государственную тайну сведения могли использоваться для нанесения ударов по позициям российских войск и органов государственной власти.
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