https://ria.ru/20250407/zhitelnitsa-2009804176.html

Жительница Херсонской области получила девять лет колонии за шпионаж

Жительница Херсонской области получила девять лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 07.04.2025

Жительница Херсонской области получила девять лет колонии за шпионаж

Херсонский областной суд приговорил к девяти годам местную жительницу, передававшую украинской разведке материалы об объектах, используемых российской армией,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:28:00+03:00

2025-04-07T14:28:00+03:00

2025-04-07T14:35:00+03:00

происшествия

россия

херсонская область

украина

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил к девяти годам местную жительницу, передававшую украинской разведке материалы об объектах, используемых российской армией, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Херсонский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы Херсонской области Юлии Соколовой. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 276 УК РФ (шпионаж)… Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Соколову к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По информации Генпрокуратуры, с января по июль 2023 года гражданка Украины Соколова, получившая российское гражданство, по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки, снимала на камеру мобильного телефона используемые Вооруженными силами РФ и органами госвласти объекты. Полученные материалы с данными о числе военнослужащих, их размещении, вооружении и военной технике она направляла заказчику через мессенджеры и по электронной почте. В результате переданные ею составляющие государственную тайну сведения могли использоваться для нанесения ударов по позициям российских войск и органов государственной власти.

https://ria.ru/20250320/shpionazh-2006111410.html

https://ria.ru/20241105/kherson-1981889189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, херсонская область , украина, генеральная прокуратура рф