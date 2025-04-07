https://ria.ru/20250407/zhestyannikov-2009832807.html

Жестянников: молодые вологжане встретились с Героем России Борисенко

Жестянников: молодые вологжане встретились с Героем России Борисенко - РИА Новости, 07.04.2025

Жестянников: молодые вологжане встретились с Героем России Борисенко

В Дискуссионном клубе при Молодежном парламенте Вологодской области состоялась встреча с летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко, сообщает... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:25:00+03:00

2025-04-07T16:25:00+03:00

2025-04-07T16:25:00+03:00

вологодская область

россия

вологодская область

андрей борисенко

сергей жестянников

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Дискуссионном клубе при Молодежном парламенте Вологодской области состоялась встреча с летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона. Борисенко стал гостем клуба по приглашению зампредседателя Совета Федерации, Героя России Юрия Воробьева. На встречу с космонавтом в Заксобрании собрались 70 человек, еще 150 подключились по видеоконференцсвязи. "Ребята просили меня организовать встречу с космонавтом, чтобы узнать, что такое космос, чем занимаются космонавты, как проходит подготовка к полету. Считаю, что космонавтика – это фантастика, высшая форма человеческой деятельности. Там очень сложно работать, человек должен обладать целеустремленностью, мужественностью и энергией", – написал Воробьев в своем телеграм-канале. В начале встречи Борисенко показал фильм о своем пребывании на МКС в рамках экспедиции в 2011 году. Затем участники клуба задали свои вопросы. В частности, ребята поинтересовались, какое образование нужно получить, чтобы работать в космической сфере. Также молодые вологжане решили узнать мнение космонавта по поводу возможного возобновления космической гонки между странами и развитие сотрудничества в сфере изучения космического пространства. "Большинство государств подошли к пониманию того, что эпоха, когда какой-то отряд должен первым воткнуть флаг на какую-либо территорию космоса, уже прошла. У нас и у наших коллег из других стран есть космические программы, которых придерживаются национальные космические агентства. Иногда эти программы пересекаются друг с другом. Например, задачу возвращения человечества на Луну поставили перед собой все космические державы – Россия, США, Китай, Япония, страны ЕС. Если мы посмотрим нашу федеральную космическую программу, то там есть планы по началу работ по пилотируемой экспедиции на Луну и на Марс", - рассказал космонавт. По словам Борисенко, сейчас глобальная цель российской космонавтики – создание национальной орбитальной станции, на это брошены основные силы. В конце встречи участники Дискуссионного клуба поблагодарили спикера за интересную беседу. Борисенко отметил, что ему понравились вопросы молодых жителей Вологодской области. В свлю очередь Воробьев отметил заинтересованность ребят в таких встречах. "Вижу в их глазах желание встречаться, общаться с великими людьми, которые интересно проживают жизнь, добиваются высоких результатов", – подчеркнул сенатор. Спикер Заксобрания Сергей Жестянников отметил, что, когда профессионалы своего дела открыты к аудитории, это располагает молодежь. "Сегодня прошло по-настоящему космическое заседание Дискуссионного клуба сразу с двумя Героями России. Благодарю Юрия Леонидовича за такого гостя и Андрея Ивановича за интересный и вдохновляющий разговор! Сегодня договорились с сенатором провести следующую встречу с молодежью в одном из округов, где обсудим их проектную деятельность. Ребята меняют мир вокруг себя, реализуя свои идеи. Безусловно поддерживаем и будем помогать", – заявил Жестянников.

https://ria.ru/20250404/zhestyannikov-2009396033.html

https://ria.ru/20250401/vologda-2008687769.html

https://ria.ru/20250328/vologodchina-2008008340.html

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вологодская область

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россия, вологодская область, андрей борисенко, сергей жестянников