https://ria.ru/20250407/zemletryasenie-2009731182.html
У северных Курил произошло землетрясение
У северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 07.04.2025
У северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в понедельник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T06:50:00+03:00
2025-04-07T06:50:00+03:00
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северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в понедельник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане 7 апреля в 13.59 (5.59 мск). Его эпицентр находился в 165 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 60 километров", - рассказала собеседница агентства. Сейсмолог отметила, что, по оперативным данным, подземные толчки ощутили в Северо-Курильске силой 3 балла, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250404/zemletryasenie-2009453945.html
северо-курильск
тихий океан
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северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова
У северных Курил произошло землетрясение
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4