Зеленский заявил о планах увеличить закупки и производство дронов
Зеленский заявил о планах увеличить закупки и производство дронов на оптоволокне
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новость. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что Киев намерен увеличить закупки и производство дронов, в том числе на оптоволокне.
"Провел ставку. Главное - доклады по производству дронов на Украине, максимально увеличиваем. Причем по всей линейке дронов: от "мавиков" до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские возможности для производства наземных роботизированных комплексов", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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При этом он добавил, что Киев работает над дронами на оптоволокне. Зеленский утверждает, что с начала этого года появились "более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления".
Киевский режим активно применяет дроны для ударов по российским гражданским объектам, в том числе энергетическим, в нарушение инициативы о так называемом энергетическом перемирии. Предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней выдвинул 18 марта американский лидер Дональд Трамп в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который поддержал ее. Зеленский заявил, что Украина тоже поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, но киевский режим продолжил такие атаки. Так, в ночь на 24 марта Киев атаковал БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", а 28 марта ударом HIMARS уничтожили станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. При этом на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Сам Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.