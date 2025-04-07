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В Раде обвинили Зеленского в терроризме - РИА Новости, 07.04.2025
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19:12 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html
В Раде обвинили Зеленского в терроризме
В Раде обвинили Зеленского в терроризме - РИА Новости, 07.04.2025
В Раде обвинили Зеленского в терроризме
Владимир Зеленский превратил Украину в террористическое государство, в котором людей насильно мобилизуют, заявил в своем Telegram-канале выехавший из страны... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:12:00+03:00
2025-04-07T19:12:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину в террористическое государство, в котором людей насильно мобилизуют, заявил в своем Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Зеленский превратил страну в террористическое государство… Он узурпировал власть, разрушил институты. Террор против собственного народа стал нормой. Под предлогом "мобилизации" он строит режим, где каждый несогласный - враг. Где прав не существует, а закон - только ширма. Зеленский - не лидер, он террорист", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250407/zelenskiy-2009822324.html
https://ria.ru/20250405/zelenskiy-2009527114.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде обвинили Зеленского в терроризме

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский превратил Украину в террористическое государство

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину в террористическое государство, в котором людей насильно мобилизуют, заявил в своем Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«
"Зеленский превратил страну в террористическое государство… Он узурпировал власть, разрушил институты. Террор против собственного народа стал нормой. Под предлогом "мобилизации" он строит режим, где каждый несогласный - враг. Где прав не существует, а закон - только ширма. Зеленский - не лидер, он террорист", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Лежит в земле": на Украине раскрыли гнусную схему Зеленского
Вчера, 15:36
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
"Добрался и разрушил". Американский министр резко высказался о Зеленском
5 апреля, 15:19
 
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