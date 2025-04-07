https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html

В Раде обвинили Зеленского в терроризме

В Раде обвинили Зеленского в терроризме - РИА Новости, 07.04.2025

В Раде обвинили Зеленского в терроризме

Владимир Зеленский превратил Украину в террористическое государство, в котором людей насильно мобилизуют, заявил в своем Telegram-канале выехавший из страны... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:12:00+03:00

2025-04-07T19:12:00+03:00

2025-04-07T19:12:00+03:00

в мире

украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину в террористическое государство, в котором людей насильно мобилизуют, заявил в своем Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Зеленский превратил страну в террористическое государство… Он узурпировал власть, разрушил институты. Террор против собственного народа стал нормой. Под предлогом "мобилизации" он строит режим, где каждый несогласный - враг. Где прав не существует, а закон - только ширма. Зеленский - не лидер, он террорист", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250407/zelenskiy-2009822324.html

https://ria.ru/20250405/zelenskiy-2009527114.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины