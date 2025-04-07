В Раде обвинили Зеленского в терроризме
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский превратил Украину в террористическое государство
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину в террористическое государство, в котором людей насильно мобилизуют, заявил в своем Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
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"Зеленский превратил страну в террористическое государство… Он узурпировал власть, разрушил институты. Террор против собственного народа стал нормой. Под предлогом "мобилизации" он строит режим, где каждый несогласный - враг. Где прав не существует, а закон - только ширма. Зеленский - не лидер, он террорист", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.