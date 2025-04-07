Рейтинг@Mail.ru
Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Пензенской области - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
14:20 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/zampred-2009803298.html
Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Пензенской области
Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Пензенской области - РИА Новости, 07.04.2025
Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Пензенской области
Участник программы "Время героев" Артем Николаев назначен на пост заместителя председателя правительства Пензенской области, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:20:00+03:00
2025-04-07T14:20:00+03:00
пензенская область
пензенская область
пенза
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602606615_0:38:970:584_1920x0_80_0_0_bbdd42328fa8af715f426e4f687bf979.jpg
ПЕНЗА, 7 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Артем Николаев назначен на пост заместителя председателя правительства Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "С сегодняшнего дня в должность заместителя председателя правительства Пензенской области вступает участник президентской кадровой программы "Время героев" Артем Михайлович Николаев, кавалер двух орденов Мужества и двух медалей "За отвагу". Теперь свои лучшие качества - умение четко ставить задачи, грамотно анализировать ситуацию и оперативно принимать взвешенные решения - ему предстоит проявлять на государственной гражданской службе. Горжусь, что являюсь его наставником в федеральной программе "Время героев". Уверен, что он достойно проявит себя на новом месте работы", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что Николаев является уроженцем Пензы, который искренне предан Родине. "Он будет курировать в регионе молодежную политику, вопросы оказания гуманитарной и иной помощи нашим военнослужащим в ходе СВО, сотрудничество с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями, работу по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов и поддержке их близких во взаимодействии с фондом "Защитники Отечества". На этом направлении работы особенно нужен активный человек с горячим сердцем", - добавил глава региона. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250401/penza-2008687337.html
https://ria.ru/20250326/melnichenko-2007538344.html
пензенская область
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602606615_0:0:863:647_1920x0_80_0_0_2c29b187058bf4a9194aa0ddb10a4cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пензенская область, пенза, олег мельниченко
Пензенская область, Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко
Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Пензенской области

Участник Времени героев Николаев стал зампредом правительства Пензенской области

© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области Здание правительства Пензенской области
Здание правительства Пензенской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области
Здание правительства Пензенской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕНЗА, 7 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Артем Николаев назначен на пост заместителя председателя правительства Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"С сегодняшнего дня в должность заместителя председателя правительства Пензенской области вступает участник президентской кадровой программы "Время героев" Артем Михайлович Николаев, кавалер двух орденов Мужества и двух медалей "За отвагу". Теперь свои лучшие качества - умение четко ставить задачи, грамотно анализировать ситуацию и оперативно принимать взвешенные решения - ему предстоит проявлять на государственной гражданской службе. Горжусь, что являюсь его наставником в федеральной программе "Время героев". Уверен, что он достойно проявит себя на новом месте работы", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Губернатор предложил Лукашенко открыть Белорусский торговый дом в Пензе
1 апреля, 15:43
Он отметил, что Николаев является уроженцем Пензы, который искренне предан Родине.
"Он будет курировать в регионе молодежную политику, вопросы оказания гуманитарной и иной помощи нашим военнослужащим в ходе СВО, сотрудничество с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями, работу по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов и поддержке их близких во взаимодействии с фондом "Защитники Отечества". На этом направлении работы особенно нужен активный человек с горячим сердцем", - добавил глава региона.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Первые 10 вагонов с щебнем прибыли в Пензу из ДНР
26 марта, 18:01
 
Пензенская областьПензенская областьПензаОлег Мельниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала