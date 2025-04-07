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Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Пензенской области
Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Пензенской области - РИА Новости, 07.04.2025
Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Пензенской области
Участник программы "Время героев" Артем Николаев назначен на пост заместителя председателя правительства Пензенской области, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:20:00+03:00
2025-04-07T14:20:00+03:00
2025-04-07T14:20:00+03:00
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ПЕНЗА, 7 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Артем Николаев назначен на пост заместителя председателя правительства Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "С сегодняшнего дня в должность заместителя председателя правительства Пензенской области вступает участник президентской кадровой программы "Время героев" Артем Михайлович Николаев, кавалер двух орденов Мужества и двух медалей "За отвагу". Теперь свои лучшие качества - умение четко ставить задачи, грамотно анализировать ситуацию и оперативно принимать взвешенные решения - ему предстоит проявлять на государственной гражданской службе. Горжусь, что являюсь его наставником в федеральной программе "Время героев". Уверен, что он достойно проявит себя на новом месте работы", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что Николаев является уроженцем Пензы, который искренне предан Родине. "Он будет курировать в регионе молодежную политику, вопросы оказания гуманитарной и иной помощи нашим военнослужащим в ходе СВО, сотрудничество с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями, работу по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов и поддержке их близких во взаимодействии с фондом "Защитники Отечества". На этом направлении работы особенно нужен активный человек с горячим сердцем", - добавил глава региона. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250401/penza-2008687337.html
https://ria.ru/20250326/melnichenko-2007538344.html
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пензенская область, пенза, олег мельниченко
Пензенская область, Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко
Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Пензенской области
Участник Времени героев Николаев стал зампредом правительства Пензенской области
ПЕНЗА, 7 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Артем Николаев назначен на пост заместителя председателя правительства Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"С сегодняшнего дня в должность заместителя председателя правительства Пензенской области вступает участник президентской кадровой программы "Время героев" Артем Михайлович Николаев, кавалер двух орденов Мужества и двух медалей "За отвагу". Теперь свои лучшие качества - умение четко ставить задачи, грамотно анализировать ситуацию и оперативно принимать взвешенные решения - ему предстоит проявлять на государственной гражданской службе. Горжусь, что являюсь его наставником в федеральной программе "Время героев". Уверен, что он достойно проявит себя на новом месте работы", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что Николаев является уроженцем Пензы, который искренне предан Родине.
"Он будет курировать в регионе молодежную политику, вопросы оказания гуманитарной и иной помощи нашим военнослужащим в ходе СВО, сотрудничество с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями, работу по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов и поддержке их близких во взаимодействии с фондом "Защитники Отечества". На этом направлении работы особенно нужен активный человек с горячим сердцем", - добавил глава региона.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.