https://ria.ru/20250407/zabaykale-2009772133.html
Около 600 бизнесменов Забайкалья поддержали на 2,2 млрд рублей в 2024 году
Около 600 бизнесменов Забайкалья поддержали на 2,2 млрд рублей в 2024 году - РИА Новости, 07.04.2025
Около 600 бизнесменов Забайкалья поддержали на 2,2 млрд рублей в 2024 году
Около 600 предпринимателей Забайкальского края получили 2,2 миллиарда рублей господдержки в 2024 году благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:02:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Около 600 предпринимателей Забайкальского края получили 2,2 миллиарда рублей господдержки в 2024 году благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона. Уточняется, что деятельность бизнесменов создала порядка 5 тысяч рабочих мест. Работа в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" в этом году продолжается. Министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова указала, что Гарантийный фонд выступает поручителем для предпринимателей из разных отраслей: производство, сельское хозяйство и торговля. Она подчеркнула, что за поддержкой обращаются не только бизнесмены с опытом, но и начинающие. "За первые три месяца 2025 года Гарантийным фондом было поддержано 22 субъекта малого и среднего предпринимательства, сумма финансирования составила 133,1 миллиона, сумма поручительства 64,8 миллиона рублей", — заключила Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край
Около 600 бизнесменов Забайкалья поддержали на 2,2 млрд рублей в 2024 году
Около 600 предпринимателей Забайкалья поддержали на 2,2 млрд рублей в 2024 году
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Около 600 предпринимателей Забайкальского края получили 2,2 миллиарда рублей господдержки в 2024 году благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.
Уточняется, что деятельность бизнесменов создала порядка 5 тысяч рабочих мест. Работа в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" в этом году продолжается.
Министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова указала, что Гарантийный фонд выступает поручителем для предпринимателей из разных отраслей: производство, сельское хозяйство и торговля. Она подчеркнула, что за поддержкой обращаются не только бизнесмены с опытом, но и начинающие.
"За первые три месяца 2025 года Гарантийным фондом было поддержано 22 субъекта малого и среднего предпринимательства, сумма финансирования составила 133,1 миллиона, сумма поручительства 64,8 миллиона рублей", — заключила Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.