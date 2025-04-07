Премьер Японии хочет посетить США после введения пошлин
Премьер Исиба: необходимо отвезти США пакет предложений после введения пошлин
© AP Photo / David MareuilСигэру Исиба
© AP Photo / David Mareuil
Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Премьер Японии Сигэру Исиба на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента заявил, что хотел бы поскорее посетить с визитом США для того, чтобы решить проблему введения пошлин в отношении японских товаров.
"В этих переговорах (с США – ред.) если будет нужно, а точнее как можно скорее я хотел бы посетить с визитом США. Но тут недостаточно сказать "пожалуйста, просим вас", в этом случае нужно в четкой форме пакетом отвезти (предложения – ред.), что и как мы хотим сделать", - сказал Исиба. Трансляция идет на сайте палаты.
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За несколько минут до этого, отвечая на вопрос депутата, Исиба вновь назвал сложившуюся вокруг введения пошлин ситуацию национальным кризисом.
"Это нежелательная ситуация, она вызывает крайнее сожаление. Я должен решительно высказаться за то, чтобы пошлины в отношении нашей страны были снижены. Но это не значит, что сразу удастся убить двух зайцев. Необходимы меры внутренней политики. Ответственные министры ездили в США и провели там переговоры. Если нужно, я сам проведу переговоры с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом. В этом промедления не будет", - сказал Исиба.
Трамп ранее подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".
В пятницу в связи с политикой пошлин США в Токио состоялось совещание руководителей правительственной коалиции и оппозиционных партий. После его окончания премьер заявил, что представленный правительством план мер был в целом одобрен, а также сообщил о создании группы реагирования, в которую, возможно войдет весь кабинет министров. В выходные Исиба заявил, что на этой неделе намерен провести с президентом Трампом телефонный разговор.