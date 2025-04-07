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Премьер Японии хочет посетить США после введения пошлин

Премьер Японии хочет посетить США после введения пошлин - РИА Новости, 07.04.2025

Премьер Японии хочет посетить США после введения пошлин

Премьер Японии Сигэру Исиба на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента заявил, что хотел бы поскорее посетить с визитом США для того, чтобы... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T04:48:00+03:00

2025-04-07T04:48:00+03:00

2025-04-07T04:49:00+03:00

сша

япония

токио

сигэру исиба

введение трампом пошлин на импорт

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ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Премьер Японии Сигэру Исиба на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента заявил, что хотел бы поскорее посетить с визитом США для того, чтобы решить проблему введения пошлин в отношении японских товаров. "В этих переговорах (с США – ред.) если будет нужно, а точнее как можно скорее я хотел бы посетить с визитом США. Но тут недостаточно сказать "пожалуйста, просим вас", в этом случае нужно в четкой форме пакетом отвезти (предложения – ред.), что и как мы хотим сделать", - сказал Исиба. Трансляция идет на сайте палаты. За несколько минут до этого, отвечая на вопрос депутата, Исиба вновь назвал сложившуюся вокруг введения пошлин ситуацию национальным кризисом. "Это нежелательная ситуация, она вызывает крайнее сожаление. Я должен решительно высказаться за то, чтобы пошлины в отношении нашей страны были снижены. Но это не значит, что сразу удастся убить двух зайцев. Необходимы меры внутренней политики. Ответственные министры ездили в США и провели там переговоры. Если нужно, я сам проведу переговоры с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом. В этом промедления не будет", - сказал Исиба. Трамп ранее подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". В пятницу в связи с политикой пошлин США в Токио состоялось совещание руководителей правительственной коалиции и оппозиционных партий. После его окончания премьер заявил, что представленный правительством план мер был в целом одобрен, а также сообщил о создании группы реагирования, в которую, возможно войдет весь кабинет министров. В выходные Исиба заявил, что на этой неделе намерен провести с президентом Трампом телефонный разговор.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009674317.html

https://ria.ru/20250406/netanjahu-2009669779.html

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сша, япония, токио, сигэру исиба, введение трампом пошлин на импорт