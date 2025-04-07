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Сын Януковича перестал быть учредителем компании из Петербурга - РИА Новости, 07.04.2025
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07:30 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/yanukovich-2009732973.html
Сын Януковича перестал быть учредителем компании из Петербурга
Сын Януковича перестал быть учредителем компании из Петербурга - РИА Новости, 07.04.2025
Сын Януковича перестал быть учредителем компании из Петербурга
Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перестал быть учредителем питерской компании "Арсенал Инвест", теперь весь его бизнес находится в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T07:30:00+03:00
2025-04-07T07:30:00+03:00
санкт-петербург
россия
украина
виктор янукович
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перестал быть учредителем питерской компании "Арсенал Инвест", теперь весь его бизнес находится в Донецке, следует из регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, фирма "Арсенал Инвест" была учреждена Януковичем в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. Как ранее сообщало агентство со ссылкой на документы, в прошлом году налоговая внесла изменения, указав, что учредитель Янукович-младший является гражданином РФ, а до этого все годы он значился гражданином Украины. Кроме того, по информации сервиса "БИР-Аналитик", Александру Януковичу принадлежат еще две компании - основная ООО "МАКО Ходинг" и дочерняя ООО "Кепитал Билдинг Корпорейшен", деятельность которых связана с "арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом", "строительством жилых и нежилых зданий", "торговлей розничной прочей в неспециализированных магазинах". Обе фирмы зарегистрированы в Донецке. "МАКО Холдинг" Янукович-младший зарегистрировал в июне 2006 года. Согласно информации "БИР-Аналитик" сейчас компания находится в санкционном списке США. ООО "Кепитал Билдинг Корпорейшен" появилась годом ранее, в декабре 2005.
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санкт-петербург, россия, украина, виктор янукович, александр янукович
Санкт-Петербург, Россия, Украина, Виктор Янукович, Александр Янукович
Сын Януковича перестал быть учредителем компании из Петербурга

Сын Януковича перестал быть учредителем питерской компании "Арсенал Инвест"

© Фото : соцсетиАлександр Янукович
Александр Янукович - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : соцсети
Александр Янукович. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перестал быть учредителем питерской компании "Арсенал Инвест", теперь весь его бизнес находится в Донецке, следует из регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, фирма "Арсенал Инвест" была учреждена Януковичем в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. Как ранее сообщало агентство со ссылкой на документы, в прошлом году налоговая внесла изменения, указав, что учредитель Янукович-младший является гражданином РФ, а до этого все годы он значился гражданином Украины.
Кроме того, по информации сервиса "БИР-Аналитик", Александру Януковичу принадлежат еще две компании - основная ООО "МАКО Ходинг" и дочерняя ООО "Кепитал Билдинг Корпорейшен", деятельность которых связана с "арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом", "строительством жилых и нежилых зданий", "торговлей розничной прочей в неспециализированных магазинах". Обе фирмы зарегистрированы в Донецке.
"МАКО Холдинг" Янукович-младший зарегистрировал в июне 2006 года. Согласно информации "БИР-Аналитик" сейчас компания находится в санкционном списке США. ООО "Кепитал Билдинг Корпорейшен" появилась годом ранее, в декабре 2005.
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Санкт-ПетербургРоссияУкраинаВиктор ЯнуковичАлександр Янукович
 
 
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