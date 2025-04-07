https://ria.ru/20250407/vuchichi-2009796917.html

Вучич обсудил с послом России ситуацию на Балканах

Вучич обсудил с послом России ситуацию на Балканах - РИА Новости, 07.04.2025

Вучич обсудил с послом России ситуацию на Балканах

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече в понедельник обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ситуацию в сфере безопасности на... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:52:00+03:00

2025-04-07T13:52:00+03:00

2025-04-07T13:52:00+03:00

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БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече в понедельник обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ситуацию в сфере безопасности на западных Балканах и двустороннее сотрудничество официального Белграда и Москвы. Сербский президент принял главу российского диппредставительства в своей администрации в Белграде. "Открытая и содержательная встреча с послом Боцан-Харченко, на которой мы рассмотрели актуальное политическое положение и ситуацию в сфере безопасности в регионе, наше двустороннее сотрудничество, как и широкий контекст международных отношений с особым акцентом на стабильность западных Балкан. Я отметил, что для Сербии ключевое значение имеет сохранение мира и стабильности и снова отметил приверженность нашей страны диалогу и поддержанию конструктивных отношений со всеми партнерами", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram*. Президент Сербии в ночь на вторник заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в окружении и не питает лишних надежд. Вучич напомнил, что ожидает, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая" и что для разговора с Трампом у него бесчисленное число тем, прежде всего, торговые пошлины в размере 37% для Сербии. Вучич также рассказал, что в предстоящие 2-3 дня встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, "чтобы еще немного позлить тех, кто ненавидит Сербию". * — принадлежит META, запрещена в России как экстремистская организация.

https://ria.ru/20250406/vuchich-2009705336.html

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в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, александр боцан-харченко