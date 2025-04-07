Вучич обсудил с послом России ситуацию на Балканах
Президент Сербии Вучич обсудил с послом России ситуацию на Балканах
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече в понедельник обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ситуацию в сфере безопасности на западных Балканах и двустороннее сотрудничество официального Белграда и Москвы.
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"Открытая и содержательная встреча с послом Боцан-Харченко, на которой мы рассмотрели актуальное политическое положение и ситуацию в сфере безопасности в регионе, наше двустороннее сотрудничество, как и широкий контекст международных отношений с особым акцентом на стабильность западных Балкан. Я отметил, что для Сербии ключевое значение имеет сохранение мира и стабильности и снова отметил приверженность нашей страны диалогу и поддержанию конструктивных отношений со всеми партнерами", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram*.
Президент Сербии в ночь на вторник заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в окружении и не питает лишних надежд.
Вучич напомнил, что ожидает, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая" и что для разговора с Трампом у него бесчисленное число тем, прежде всего, торговые пошлины в размере 37% для Сербии.
Вучич также рассказал, что в предстоящие 2-3 дня встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, "чтобы еще немного позлить тех, кто ненавидит Сербию".
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