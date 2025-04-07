Рейтинг@Mail.ru
Вучич обсудил с послом России ситуацию на Балканах - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/vuchichi-2009796917.html
Вучич обсудил с послом России ситуацию на Балканах
Вучич обсудил с послом России ситуацию на Балканах - РИА Новости, 07.04.2025
Вучич обсудил с послом России ситуацию на Балканах
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече в понедельник обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ситуацию в сфере безопасности на... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:52:00+03:00
2025-04-07T13:52:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
россия
александр вучич
александр боцан-харченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече в понедельник обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ситуацию в сфере безопасности на западных Балканах и двустороннее сотрудничество официального Белграда и Москвы. Сербский президент принял главу российского диппредставительства в своей администрации в Белграде. "Открытая и содержательная встреча с послом Боцан-Харченко, на которой мы рассмотрели актуальное политическое положение и ситуацию в сфере безопасности в регионе, наше двустороннее сотрудничество, как и широкий контекст международных отношений с особым акцентом на стабильность западных Балкан. Я отметил, что для Сербии ключевое значение имеет сохранение мира и стабильности и снова отметил приверженность нашей страны диалогу и поддержанию конструктивных отношений со всеми партнерами", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram*. Президент Сербии в ночь на вторник заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в окружении и не питает лишних надежд. Вучич напомнил, что ожидает, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая" и что для разговора с Трампом у него бесчисленное число тем, прежде всего, торговые пошлины в размере 37% для Сербии. Вучич также рассказал, что в предстоящие 2-3 дня встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, "чтобы еще немного позлить тех, кто ненавидит Сербию". * — принадлежит META, запрещена в России как экстремистская организация.
https://ria.ru/20250406/vuchich-2009705336.html
https://ria.ru/20250318/vuchich-2005846879.html
сербия
белград (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, александр боцан-харченко
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко
Вучич обсудил с послом России ситуацию на Балканах

Президент Сербии Вучич обсудил с послом России ситуацию на Балканах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанк Александр Вучич
 Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече в понедельник обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ситуацию в сфере безопасности на западных Балканах и двустороннее сотрудничество официального Белграда и Москвы.
Сербский президент принял главу российского диппредставительства в своей администрации в Белграде.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Вучич готов провести в Белграде встречу "друзей Сербии"
6 апреля, 22:31
"Открытая и содержательная встреча с послом Боцан-Харченко, на которой мы рассмотрели актуальное политическое положение и ситуацию в сфере безопасности в регионе, наше двустороннее сотрудничество, как и широкий контекст международных отношений с особым акцентом на стабильность западных Балкан. Я отметил, что для Сербии ключевое значение имеет сохранение мира и стабильности и снова отметил приверженность нашей страны диалогу и поддержанию конструктивных отношений со всеми партнерами", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram*.
Президент Сербии в ночь на вторник заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в окружении и не питает лишних надежд.
Вучич напомнил, что ожидает, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая" и что для разговора с Трампом у него бесчисленное число тем, прежде всего, торговые пошлины в размере 37% для Сербии.
Вучич также рассказал, что в предстоящие 2-3 дня встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, "чтобы еще немного позлить тех, кто ненавидит Сербию".
* — принадлежит META, запрещена в России как экстремистская организация.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Вучич поздравил Трампа с "огромным шагом" в переговорах с Путиным
18 марта, 23:40
 
В миреСербияБелград (город)РоссияАлександр ВучичАлександр Боцан-Харченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала