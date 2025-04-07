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Более 2,6 тысячи пострадавших от ВСУ белгородцев получат выплаты - РИА Новости, 07.04.2025
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Белгородская область
 
11:54 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/vsu-2009770029.html
Более 2,6 тысячи пострадавших от ВСУ белгородцев получат выплаты
Более 2,6 тысячи пострадавших от ВСУ белгородцев получат выплаты - РИА Новости, 07.04.2025
Более 2,6 тысячи пострадавших от ВСУ белгородцев получат выплаты
Единовременные выплаты на этой неделе получат ещё более 2,6 тысячи пострадавших от ВСУ жителей Белгородской области на общую сумму свыше 34 миллионов рублей,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:54:00+03:00
2025-04-07T11:54:00+03:00
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 7 апр – РИА Новости. Единовременные выплаты на этой неделе получат ещё более 2,6 тысячи пострадавших от ВСУ жителей Белгородской области на общую сумму свыше 34 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области на еженедельном оперативном заседании рассмотрел вопрос об осуществлении выплат единовременной материальной помощи жителям, вынужденно покинувшим территорию постоянного проживания. По словам главы региона, за прошлую неделю единовременные выплаты в размере 15, 75 и 150 тысяч рублей получили 1705 человек, из них 624 — жители Краснояружского района и шести населённых пунктов Ракитянского района. Общая сумма государственной поддержки составила более 70,2 миллиона рублей. "На текущей неделе единовременные выплаты перечислят ещё более 2600 жителям Краснояружского и Ракитянского районов на общую сумму свыше 34,6 миллиона рублей", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Гладков также отметил, что направили ещё одну заявку на 130 миллионов рублей для перечисления единовременных выплат жителям, пострадавших от обстрелов ВСУ. Сейчас она находится на согласовании у МЧС России. "Наша задача сейчас — предпринять все необходимые меры, чтобы эта заявка как можно быстрее попала на рассмотрение в правительство Российской Федерации", — подчеркнул губернатор. Также главе региона доложили о реализации гражданами денежных средств, перечисленных на специальные счета для приобретения жилья взамен утраченного. Так, за прошлую неделю выплаты на спецсчета получили 38 человек. Ещё 83 жителя зарегистрировали право собственности на новое жильё, 16 человек перешли на стадию оформления таких прав. "Те, кто был готов взять эту компенсацию, уже получили её. Из последнего федерального транша в 2,5 миллиарда рублей у нас остаётся 269 миллионов рублей. Планируем, что их смогут получить порядка 60 собственников. В течение двух недель перераспределим эти средства и перечислим их на спецсчета тем людям, кто у нас появился в списке исходя из последних разрушений", — отметил Гладков.
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Белгородская область
Более 2,6 тысячи пострадавших от ВСУ белгородцев получат выплаты

Гладков: более 2,6 тыс пострадавших от ВСУ белгородцев получат разовые выплаты

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 апр – РИА Новости. Единовременные выплаты на этой неделе получат ещё более 2,6 тысячи пострадавших от ВСУ жителей Белгородской области на общую сумму свыше 34 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области на еженедельном оперативном заседании рассмотрел вопрос об осуществлении выплат единовременной материальной помощи жителям, вынужденно покинувшим территорию постоянного проживания.
По словам главы региона, за прошлую неделю единовременные выплаты в размере 15, 75 и 150 тысяч рублей получили 1705 человек, из них 624 — жители Краснояружского района и шести населённых пунктов Ракитянского района. Общая сумма государственной поддержки составила более 70,2 миллиона рублей. "На текущей неделе единовременные выплаты перечислят ещё более 2600 жителям Краснояружского и Ракитянского районов на общую сумму свыше 34,6 миллиона рублей", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
Гладков также отметил, что направили ещё одну заявку на 130 миллионов рублей для перечисления единовременных выплат жителям, пострадавших от обстрелов ВСУ. Сейчас она находится на согласовании у МЧС России. "Наша задача сейчас — предпринять все необходимые меры, чтобы эта заявка как можно быстрее попала на рассмотрение в правительство Российской Федерации", — подчеркнул губернатор.
Также главе региона доложили о реализации гражданами денежных средств, перечисленных на специальные счета для приобретения жилья взамен утраченного. Так, за прошлую неделю выплаты на спецсчета получили 38 человек. Ещё 83 жителя зарегистрировали право собственности на новое жильё, 16 человек перешли на стадию оформления таких прав.
"Те, кто был готов взять эту компенсацию, уже получили её. Из последнего федерального транша в 2,5 миллиарда рублей у нас остаётся 269 миллионов рублей. Планируем, что их смогут получить порядка 60 собственников. В течение двух недель перераспределим эти средства и перечислим их на спецсчета тем людям, кто у нас появился в списке исходя из последних разрушений", — отметил Гладков.
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