Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали экс-зампреда правительства Коми - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 07.04.2025 (обновлено: 12:48 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/vinogradov-2009775222.html
В Москве арестовали экс-зампреда правительства Коми
В Москве арестовали экс-зампреда правительства Коми - РИА Новости, 07.04.2025
В Москве арестовали экс-зампреда правительства Коми
Бывший первый зампред правительства Коми Антон Виноградов арестован в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:12:00+03:00
2025-04-07T12:48:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009776596_0:115:1200:790_1920x0_80_0_0_d25f0120f701777248d69fdea1016257.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бывший первый зампред правительства Коми Антон Виноградов арестован в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виноградова Антона Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьей 290 УК РФ , на срок 1 месяц 30 суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Антона Виноградова иной меры пресечения.
https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009370356.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009776596_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_16c3829e51808c1379804c3cdae4022a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве арестовали экс-зампреда правительства Коми

В Москве арестовали экс-зампреда правительства Коми Виноградова за взятку

© Фото : ГАУ РК "ЦИТ"Антон Виноградов
Антон Виноградов - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : ГАУ РК "ЦИТ"
Антон Виноградов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бывший первый зампред правительства Коми Антон Виноградов арестован в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виноградова Антона Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьей 290 УК РФ , на срок 1 месяц 30 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Антона Виноградова иной меры пресечения.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Экс-сотрудник Минобороны получил срок по делу о взятке
4 апреля, 16:09
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала