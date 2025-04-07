https://ria.ru/20250407/vinogradov-2009775222.html
В Москве арестовали экс-зампреда правительства Коми
В Москве арестовали экс-зампреда правительства Коми - РИА Новости, 07.04.2025
В Москве арестовали экс-зампреда правительства Коми
Бывший первый зампред правительства Коми Антон Виноградов арестован в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:12:00+03:00
2025-04-07T12:12:00+03:00
2025-04-07T12:48:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бывший первый зампред правительства Коми Антон Виноградов арестован в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виноградова Антона Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьей 290 УК РФ , на срок 1 месяц 30 суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Антона Виноградова иной меры пресечения.
https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009370356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве арестовали экс-зампреда правительства Коми
В Москве арестовали экс-зампреда правительства Коми Виноградова за взятку