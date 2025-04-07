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В Мариуполе к 80-летию Победы на домах ветеранов установят именные таблички - РИА Новости, 07.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:43 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/veterany-2009904559.html
В Мариуполе к 80-летию Победы на домах ветеранов установят именные таблички
В Мариуполе к 80-летию Победы на домах ветеранов установят именные таблички - РИА Новости, 07.04.2025
В Мариуполе к 80-летию Победы на домах ветеранов установят именные таблички
По меньшей мере 23 именные таблички ветеранов Великой Отечественной войны установят на фасадах жилых зданий в Мариуполе в ДНР к 80-летию Победы, сообщили в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:43:00+03:00
2025-04-07T20:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
мариуполь
донецкая народная республика
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. По меньшей мере 23 именные таблички ветеранов Великой Отечественной войны установят на фасадах жилых зданий в Мариуполе в ДНР к 80-летию Победы, сообщили в администрации городского округа. "В городском округе приступили к установке именных табличек на домах ветеранов Великой Отечественной войны. Всего – 23 именные звезды. Их установят на фасадах жилых зданий ветеранов во всех районах города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям размещать именные информационные таблички в домах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.
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мариуполь
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общество, мариуполь, донецкая народная республика, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Мариуполе к 80-летию Победы на домах ветеранов установят именные таблички

В Мариуполе к Дню Победы установят не менее 23 именных табличек ветеранов ВОВ

© РИА Новости / Константин МихальчевскийНаграды ветерана Великой Отечественной войны
Награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. По меньшей мере 23 именные таблички ветеранов Великой Отечественной войны установят на фасадах жилых зданий в Мариуполе в ДНР к 80-летию Победы, сообщили в администрации городского округа.
«
"В городском округе приступили к установке именных табличек на домах ветеранов Великой Отечественной войны. Всего – 23 именные звезды. Их установят на фасадах жилых зданий ветеранов во всех районах города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям размещать именные информационные таблички в домах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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