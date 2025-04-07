https://ria.ru/20250407/veterany-2009904559.html

В Мариуполе к 80-летию Победы на домах ветеранов установят именные таблички

В Мариуполе к 80-летию Победы на домах ветеранов установят именные таблички - РИА Новости, 07.04.2025

В Мариуполе к 80-летию Победы на домах ветеранов установят именные таблички

По меньшей мере 23 именные таблички ветеранов Великой Отечественной войны установят на фасадах жилых зданий в Мариуполе в ДНР к 80-летию Победы, сообщили в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:43:00+03:00

2025-04-07T20:43:00+03:00

2025-04-07T20:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

мариуполь

донецкая народная республика

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. По меньшей мере 23 именные таблички ветеранов Великой Отечественной войны установят на фасадах жилых зданий в Мариуполе в ДНР к 80-летию Победы, сообщили в администрации городского округа. "В городском округе приступили к установке именных табличек на домах ветеранов Великой Отечественной войны. Всего – 23 именные звезды. Их установят на фасадах жилых зданий ветеранов во всех районах города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям размещать именные информационные таблички в домах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250131/mariupol-1996722175.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

общество, мариуполь, донецкая народная республика, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне