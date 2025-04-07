https://ria.ru/20250407/ulyanov-2009720142.html

Неучастие ЕС в переговорах по Украине было неизбежным, считает Ульянов

Неучастие ЕС в переговорах по Украине было неизбежным, считает Ульянов - РИА Новости, 07.04.2025

Неучастие ЕС в переговорах по Украине было неизбежным, считает Ульянов

Неучастие Евросоюза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта является естественным и неизбежным, такое мнение высказал в своем... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T01:19:00+03:00

2025-04-07T01:19:00+03:00

2025-04-07T02:33:00+03:00

украина

россия

вена

михаил ульянов (дипломат)

владимир путин

кит келлог

евросоюз

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Неучастие Евросоюза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта является естественным и неизбежным, такое мнение высказал в своем Telegram-канале российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как отметил дипломат, несмотря на то, что европейские функционеры сейчас разочарованы тем, что их не позвали на переговоры по Украине, это совершенно естественный и неизбежный результат. ЕС сделал все для того, чтобы его считали субъектом, выступающим против такого мира на Украине, который бы отличался от позиции европейцев.Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, комментируя возможность включения Европы в обсуждение, заявлял, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон.

https://ria.ru/20250323/ulyanov-2006727020.html

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украина, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, кит келлог, евросоюз