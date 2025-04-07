https://ria.ru/20250407/ugroza-2009768899.html

"Жить с угрозой": в Европе раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ

"Жить с угрозой": в Европе раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ - РИА Новости, 07.04.2025

"Жить с угрозой": в Европе раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ

Если американский предприниматель Илон Маск примет решение отключить свою систему спутникового интернета Starlink, никакая другая компания не сможет ее... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:47:00+03:00

2025-04-07T11:47:00+03:00

2025-04-07T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Если американский предприниматель Илон Маск примет решение отключить свою систему спутникового интернета Starlink, никакая другая компания не сможет ее заменить, пишет Politico."Украинцам придется жить с угрозой того, что Илон Маск отключит спутниковую связь, <…> поскольку в краткосрочной перспективе нет альтернатив, которые могли бы сравниться с системой Starlink этого технологического магната", — говорится в материале.По словам эксперта Analysis Mason по космической отрасли Кристофера Бо, разработка Маска предоставляет уникальные возможности, которыми не могут похвастаться конкуренты."Starlink технически сломал барьеры и заполнил пустоту", — приводит издание его слова.Западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.Миллиардер также называл терминалы костяком ВСУ и заявлял, что в случае их отключения линия фронта украинских боевиков рухнет.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250405/mask-2009570177.html

https://ria.ru/20250406/zelenskiy-2009679099.html

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в мире, россия, украина, сша, илон маск