Рейтинг@Mail.ru
"Жить с угрозой": в Европе раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 07.04.2025 (обновлено: 16:11 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/ugroza-2009768899.html
"Жить с угрозой": в Европе раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ
"Жить с угрозой": в Европе раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ - РИА Новости, 07.04.2025
"Жить с угрозой": в Европе раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ
Если американский предприниматель Илон Маск примет решение отключить свою систему спутникового интернета Starlink, никакая другая компания не сможет ее... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:47:00+03:00
2025-04-07T16:11:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008489964_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_c97ce6a0a32a769a93f658ddadf0f0a8.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Если американский предприниматель Илон Маск примет решение отключить свою систему спутникового интернета Starlink, никакая другая компания не сможет ее заменить, пишет Politico.&quot;Украинцам придется жить с угрозой того, что Илон Маск отключит спутниковую связь, &lt;…&gt; поскольку в краткосрочной перспективе нет альтернатив, которые могли бы сравниться с системой Starlink этого технологического магната&quot;, — говорится в материале.По словам эксперта Analysis Mason по космической отрасли Кристофера Бо, разработка Маска предоставляет уникальные возможности, которыми не могут похвастаться конкуренты."Starlink технически сломал барьеры и заполнил пустоту", — приводит издание его слова.Западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.Миллиардер также называл терминалы костяком ВСУ и заявлял, что в случае их отключения линия фронта украинских боевиков рухнет.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250405/mask-2009570177.html
https://ria.ru/20250406/zelenskiy-2009679099.html
https://ria.ru/20250406/ukraina-2009665990.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008489964_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_30a236bd8c9a235b5cf3df1777cd5143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, илон маск
В мире, Россия, Украина, США, Илон Маск
"Жить с угрозой": в Европе раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ

Politico: ВСУ придется жить с угрозой того, что Маск отключит Starlink

© Getty Images / Kevin Lamarque/PoolИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / Kevin Lamarque/Pool
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Если американский предприниматель Илон Маск примет решение отключить свою систему спутникового интернета Starlink, никакая другая компания не сможет ее заменить, пишет Politico.
«

"Украинцам придется жить с угрозой того, что Илон Маск отключит спутниковую связь, <…> поскольку в краткосрочной перспективе нет альтернатив, которые могли бы сравниться с системой Starlink этого технологического магната", — говорится в материале.

Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Маск выступил с заявлением о конфликте на Украине
5 апреля, 20:44
По словам эксперта Analysis Mason по космической отрасли Кристофера Бо, разработка Маска предоставляет уникальные возможности, которыми не могут похвастаться конкуренты.
"Starlink технически сломал барьеры и заполнил пустоту", — приводит издание его слова.
Западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Зеленский закатил истерику из-за действий союзников Украины
6 апреля, 19:39
Миллиардер также называл терминалы костяком ВСУ и заявлял, что в случае их отключения линия фронта украинских боевиков рухнет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
"На условиях Москвы": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
6 апреля, 17:13
 
В миреРоссияУкраинаСШАИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала