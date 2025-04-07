ЦРУ изучает применение летальной силы против наркокартелей, передает CNN
CNN: ЦРУ изучает применение летальной силы против зарубежных наркокартелей
© AP Photo / Susan WalshГлавный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния
© AP Photo / Susan Walsh
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) изучает широту своих полномочий по применению летальной силы против зарубежных наркокартелей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника и осведомленных лиц.
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При этом, как отмечает телеканал, меры ЦРУ не означают, что Трамп приказал ведомству приступить к прямым действиям против наркокартелей.
CNN указывает, что ЦРУ имеет право на применение летальной силы и передачу необходимых данных иностранным союзникам для применения ими таковой при предоставлении президентом США соответствующего разрешения. Однако для управления беспрецедентна ситуация, при которой они проводят подобные операции в районах, где сравнительно велико число родившихся в США граждан, которые могут подать в суд на американские власти в случае получения ранений.
Давший телеканалу комментарий чиновник заявил, что в ЦРУ с осторожностью относятся к возможности использования против наркокартелей потенциала, который традиционно применяется против военных целей.
В свой первый день после возвращения к власти в США Трамп подписал указ о возобновлении строительства стены на границе с Мексикой и восстановлении программы "Оставайся в Мексике", а также объявил о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. Для усиления пограничного контроля он распорядился направить войска на южную границу. Трамп подчеркнул, что целью этих мер является защита американских граждан.