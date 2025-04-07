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ЦРУ изучает применение летальной силы против наркокартелей, передает CNN - РИА Новости, 07.04.2025
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15:52 07.04.2025 (обновлено: 16:15 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tsru-2009825758.html
ЦРУ изучает применение летальной силы против наркокартелей, передает CNN
ЦРУ изучает применение летальной силы против наркокартелей, передает CNN - РИА Новости, 07.04.2025
ЦРУ изучает применение летальной силы против наркокартелей, передает CNN
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) изучает широту своих полномочий по применению летальной силы против зарубежных наркокартелей, сообщает... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:52:00+03:00
2025-04-07T16:15:00+03:00
в мире
сша
мексика
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) изучает широту своих полномочий по применению летальной силы против зарубежных наркокартелей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника и осведомленных лиц. "ЦРУ изучает свои полномочия по применению летальной силы против наркокартелей в Мексике и за ее пределами, в то время как администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа стремится сделать борьбу с картелями одним из главных приоритетов разведывательного ведомства", - говорится в материале. При этом, как отмечает телеканал, меры ЦРУ не означают, что Трамп приказал ведомству приступить к прямым действиям против наркокартелей. CNN указывает, что ЦРУ имеет право на применение летальной силы и передачу необходимых данных иностранным союзникам для применения ими таковой при предоставлении президентом США соответствующего разрешения. Однако для управления беспрецедентна ситуация, при которой они проводят подобные операции в районах, где сравнительно велико число родившихся в США граждан, которые могут подать в суд на американские власти в случае получения ранений. Давший телеканалу комментарий чиновник заявил, что в ЦРУ с осторожностью относятся к возможности использования против наркокартелей потенциала, который традиционно применяется против военных целей. В свой первый день после возвращения к власти в США Трамп подписал указ о возобновлении строительства стены на границе с Мексикой и восстановлении программы "Оставайся в Мексике", а также объявил о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. Для усиления пограничного контроля он распорядился направить войска на южную границу. Трамп подчеркнул, что целью этих мер является защита американских граждан.
https://ria.ru/20250325/tsru-2007089748.html
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в мире, сша, мексика, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Мексика, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
ЦРУ изучает применение летальной силы против наркокартелей, передает CNN

CNN: ЦРУ изучает применение летальной силы против зарубежных наркокартелей

© AP Photo / Susan WalshГлавный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) изучает широту своих полномочий по применению летальной силы против зарубежных наркокартелей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника и осведомленных лиц.
"ЦРУ изучает свои полномочия по применению летальной силы против наркокартелей в Мексике и за ее пределами, в то время как администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа стремится сделать борьбу с картелями одним из главных приоритетов разведывательного ведомства", - говорится в материале.
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При этом, как отмечает телеканал, меры ЦРУ не означают, что Трамп приказал ведомству приступить к прямым действиям против наркокартелей.
CNN указывает, что ЦРУ имеет право на применение летальной силы и передачу необходимых данных иностранным союзникам для применения ими таковой при предоставлении президентом США соответствующего разрешения. Однако для управления беспрецедентна ситуация, при которой они проводят подобные операции в районах, где сравнительно велико число родившихся в США граждан, которые могут подать в суд на американские власти в случае получения ранений.
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Давший телеканалу комментарий чиновник заявил, что в ЦРУ с осторожностью относятся к возможности использования против наркокартелей потенциала, который традиционно применяется против военных целей.
В свой первый день после возвращения к власти в США Трамп подписал указ о возобновлении строительства стены на границе с Мексикой и восстановлении программы "Оставайся в Мексике", а также объявил о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. Для усиления пограничного контроля он распорядился направить войска на южную границу. Трамп подчеркнул, что целью этих мер является защита американских граждан.
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В миреСШАМексикаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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