https://ria.ru/20250407/tramp-2009914258.html
Трамп рассказал о переговорах с Ираном
Трамп рассказал о переговорах с Ираном - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп рассказал о переговорах с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут на самом высоком уровне, напрямую, с расчетом на достижение сделки. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:38:00+03:00
2025-04-07T22:38:00+03:00
2025-04-07T23:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут на самом высоком уровне, напрямую, с расчетом на достижение сделки.Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.
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иран, в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Иран, В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп рассказал о переговорах с Ираном
Трамп: переговоры с Ираном идут на самом высоком уровне, напрямую