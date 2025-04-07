https://ria.ru/20250407/tramp-2009914258.html

Трамп рассказал о переговорах с Ираном

Трамп рассказал о переговорах с Ираном - РИА Новости, 07.04.2025

Трамп рассказал о переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут на самом высоком уровне, напрямую, с расчетом на достижение сделки. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T22:38:00+03:00

2025-04-07T22:38:00+03:00

2025-04-07T23:00:00+03:00

иран

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дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут на самом высоком уровне, напрямую, с расчетом на достижение сделки.Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009915289.html

иран

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иран, в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт