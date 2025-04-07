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В Симферополе арестовали мужчину за подготовку теракта - РИА Новости, 07.04.2025
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16:40 07.04.2025 (обновлено: 17:27 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/terakt-2009835432.html
В Симферополе арестовали мужчину за подготовку теракта
В Симферополе арестовали мужчину за подготовку теракта - РИА Новости, 07.04.2025
В Симферополе арестовали мужчину за подготовку теракта
Суд арестовал жителя Симферополя за приготовление к совершению теракта, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:40:00+03:00
2025-04-07T17:27:00+03:00
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Суд арестовал жителя Симферополя за приготовление к совершению теракта, сообщили в СУСК по региону.В ведомстве РИА Новости уточнили, что мужчина собирался поджечь мечеть."Молодой человек дал исчерпывающие признательные показания. По ходатайству следствия судом юноша заключен под стражу", - говорится в сообщении.Правоохранители 28 марта сообщили, что задержали 18-летнего жителя Крыма, который причастен к нападению и нанесению телесных повреждений гражданам, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. В доме задержанного были обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи, сообщили в ФСБ.Установлено, что задержанный принимал непосредственное участие в т.н. "акциях прямого действия", а также передавал местным жителям посредством организации схронов "коктейли Молотова" и другие предметы для совершения противоправных действий за денежное вознаграждение, которое выплачивалось криптовалютой, перечисленной кураторами из СБУ. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
https://ria.ru/20250218/melnikovy-2000092745.html
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происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
В Симферополе арестовали мужчину за подготовку теракта

В Симферополе арестовали 18-летнего мужчину за подготовку к поджогу мечети

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Суд арестовал жителя Симферополя за приготовление к совершению теракта, сообщили в СУСК по региону.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что мужчина собирался поджечь мечеть.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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"Молодой человек дал исчерпывающие признательные показания. По ходатайству следствия судом юноша заключен под стражу", - говорится в сообщении.
Правоохранители 28 марта сообщили, что задержали 18-летнего жителя Крыма, который причастен к нападению и нанесению телесных повреждений гражданам, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. В доме задержанного были обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи, сообщили в ФСБ.
Установлено, что задержанный принимал непосредственное участие в т.н. "акциях прямого действия", а также передавал местным жителям посредством организации схронов "коктейли Молотова" и другие предметы для совершения противоправных действий за денежное вознаграждение, которое выплачивалось криптовалютой, перечисленной кураторами из СБУ. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
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ПроисшествияСимферополь
 
 
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