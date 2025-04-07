https://ria.ru/20250407/terakt-2009835432.html

В Симферополе арестовали мужчину за подготовку теракта

В Симферополе арестовали мужчину за подготовку теракта - РИА Новости, 07.04.2025

В Симферополе арестовали мужчину за подготовку теракта

Суд арестовал жителя Симферополя за приготовление к совершению теракта, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:40:00+03:00

2025-04-07T16:40:00+03:00

2025-04-07T17:27:00+03:00

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Суд арестовал жителя Симферополя за приготовление к совершению теракта, сообщили в СУСК по региону.В ведомстве РИА Новости уточнили, что мужчина собирался поджечь мечеть."Молодой человек дал исчерпывающие признательные показания. По ходатайству следствия судом юноша заключен под стражу", - говорится в сообщении.Правоохранители 28 марта сообщили, что задержали 18-летнего жителя Крыма, который причастен к нападению и нанесению телесных повреждений гражданам, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. В доме задержанного были обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи, сообщили в ФСБ.Установлено, что задержанный принимал непосредственное участие в т.н. "акциях прямого действия", а также передавал местным жителям посредством организации схронов "коктейли Молотова" и другие предметы для совершения противоправных действий за денежное вознаграждение, которое выплачивалось криптовалютой, перечисленной кураторами из СБУ. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

https://ria.ru/20250218/melnikovy-2000092745.html

https://ria.ru/20250404/izhevsk-2009377994.html

симферополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, симферополь