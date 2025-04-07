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Россия и Таджикистан начали совместное антитеррористическое учения - РИА Новости, 07.04.2025
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11:21 07.04.2025 (обновлено: 11:32 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tadzhikistan-2009763460.html
Россия и Таджикистан начали совместное антитеррористическое учения
Россия и Таджикистан начали совместное антитеррористическое учения - РИА Новости, 07.04.2025
Россия и Таджикистан начали совместное антитеррористическое учения
Совместное антитеррористическое военное учение Вооруженных сил России и Таджикистана началось на горно-пустынном полигоне этой центральноазиатской страны,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:21:00+03:00
2025-04-07T11:32:00+03:00
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таджикистан
безопасность
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Совместное антитеррористическое военное учение Вооруженных сил России и Таджикистана началось на горно-пустынном полигоне этой центральноазиатской страны, сообщили в Минобороны РФ."Церемония открытия совместного военного учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Таджикистан состоялась на горно-пустынном полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана", - говорится в сообщении.Отмечается, что мероприятие традиционно началось с общего построения военнослужащих. Военные оркестры исполнили государственные гимны РФ и Таджикистана, также были торжественно подняты национальные флаги двух стран, а участники учения в едином строю прошли торжественным маршем по плацу полевого лагеря."В ходе учения воинские контингенты двух стран отработают организацию применения Вооруженных сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности. Основным этапом учения станет ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся бандгрупп", - рассказали в МО РФ.Основу российского контингента составляют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа (дислоцирующейся в Таджикистане). В него вошли горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения, а также вертолётчики на ударных Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты связи, операторы ударных FPV-дронов и разведывательных беспилотников, а также мобильные группы радиоэлектронной борьбы.Активная фаза совместного учения Вооруженных сил России и Таджикистана проходит с 7 по 11 апреля, отметили в российском ведомстве.
https://ria.ru/20250331/granitsa-2008350419.html
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россия, таджикистан, безопасность
Россия, Таджикистан, Безопасность
Россия и Таджикистан начали совместное антитеррористическое учения

В Таджикистане начались совместное с Россией антитеррористическое учение

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Таджикистане
Военнослужащие в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие в Таджикистане. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Совместное антитеррористическое военное учение Вооруженных сил России и Таджикистана началось на горно-пустынном полигоне этой центральноазиатской страны, сообщили в Минобороны РФ.
"Церемония открытия совместного военного учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Таджикистан состоялась на горно-пустынном полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мероприятие традиционно началось с общего построения военнослужащих. Военные оркестры исполнили государственные гимны РФ и Таджикистана, также были торжественно подняты национальные флаги двух стран, а участники учения в едином строю прошли торжественным маршем по плацу полевого лагеря.
"В ходе учения воинские контингенты двух стран отработают организацию применения Вооруженных сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности. Основным этапом учения станет ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся бандгрупп", - рассказали в МО РФ.
Основу российского контингента составляют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа (дислоцирующейся в Таджикистане). В него вошли горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения, а также вертолётчики на ударных Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты связи, операторы ударных FPV-дронов и разведывательных беспилотников, а также мобильные группы радиоэлектронной борьбы.
Активная фаза совместного учения Вооруженных сил России и Таджикистана проходит с 7 по 11 апреля, отметили в российском ведомстве.
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