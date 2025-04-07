https://ria.ru/20250407/svinina-2009920013.html

Эксперты назвали снижение цен на свинину сезонным явлением

Эксперты назвали снижение цен на свинину сезонным явлением - РИА Новости, 07.04.2025

Эксперты назвали снижение цен на свинину сезонным явлением

Оптовое снижение цен на свинину в России касается наиболее "массовых" позиций – лопатки и окорока и является сезонным явлением, с приходом шашлычного сезона... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T23:31:00+03:00

2025-04-07T23:31:00+03:00

2025-04-07T23:31:00+03:00

экономика

россия

россельхозбанк

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Оптовое снижение цен на свинину в России касается наиболее "массовых" позиций – лопатки и окорока и является сезонным явлением, с приходом шашлычного сезона стоимость может вырасти, заявили РИА Новости эксперты отрасли. Согласно данным аналитической компании NTech, с 24 по 30 марта средние цена на свиные полутуши второй категории снизилась на 3% по сравнению с неделей ранее - до 195 рублей за килограмм. Однако с 31 марта по 6 апреля стоимость выросла на 2% - до 199 рублей. За этот период цена на окорок и карбонат снизилась на 1%, на грудинку - на 2%, на лопатку не изменилась, а на шею выросла на 1%. "Оптовое снижение цен касается наиболее "массовых" отрубов – лопатки и окорока. По всей вероятности, снижение цен является сезонным. Цена на наиболее "шашлычную" позицию – шею – уже растет, отражая желание производителей накопить эту позицию перед сезоном шашлыков. Многие участники рынка ожидают начала роста цен на другие позиции уже на следующей неделе – перед завершением Поста. Вероятность такого сценария, действительно, большая – особенно при нормализации погоды", - отметил главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Алексей Дальнов. Он добавил, что динамику цен двигают колебания предложения, а также сезонные колебания спроса, например, закупки перед праздниками. "Сейчас на цены свинины может оказывать влияние достаточно резкое снижение цен на курятину, которое как раз вызвано достаточным предложением этого вида мяса. После майских праздников станет понятно, какой из факторов имеет решающее значение – сезонные колебания спроса или "навес" предложения над рынком", - указал эксперт. Также фактор сезонности отмечает и управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. "Цены на свинину, действительно, пошли вниз, но скоро начинается сезон шашлыков. Скорее всего, растущий спрос подтолкнет цены вверх. Это в первую очередь сезонный фактор", - уточнил Березнюк. По его словам, стоимость свинины и курятины может стагнировать из-за растущего предложения курятины. Так, куриный фарш на первую неделю апреля стоил 25-26 рублей за килограмм, а в некоторых регионах еще меньше. В прошлом году цены были в пределах 75-80 рублей за килограмм за аналогичный период. "Цены на куриные фарши ММО (механической обвалки- ред.) упали до рекордно низкого уровня. А цены на куриное филе опустились ниже окорока и лопатки. Производители готовой продукции колбасы и кулинарии будут, скорее всего, переключатся на рецептуры с большим количеством мяса бройлеров, поэтому спрос на свинину в подобных условиях, действительно, может сокращаться", - отметил Березнюк.

https://ria.ru/20250406/produkty-2009588388.html

https://ria.ru/20250223/ekspert-2001115000.html

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экономика, россия, россельхозбанк