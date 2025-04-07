В США отменили запрет на доступ DOGE к данным трех государственных ведомств
Reuters: суд в США отменил запрет на доступ DOGE к данным трех госведомств
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Фемида, здание суда в США
Фемида, здание суда в США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральный апелляционный суд в США отменил постановление, которое запрещало Департаменту эффективности правительства (DOGE) доступ к данным министерств образования и финансов, а также управления кадровой службы (OPM), передает агентство Рейтер.
Ранее 24 марта федеральный суд запретил двум упомянутым министерствам и OPM предоставлять DOGE доступ к персональным данным коалиции профсоюзов.
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"Федеральный апелляционный суд отменил судебное постановление, запретившее правительственной группе по сокращению численности персонала (DOGE - ред.), созданной президентом США Дональдом Трампом и возглавляемой Илоном Маском, изымать конфиденциальные данные у министерства финансов, министерства образования и управления кадровой службы", - говорится в статье.
Отмечается, что голоса судей апелляционного суда 4-го округа США по этому вопросу разделились: двое судей выступили в пользу отмены запрета, один - против.
Ранее телеканал ABC сообщал, что уже более 100 федеральных исков было подано в отношении президента США Дональда Трампа и его администрации с конца января, из них около 30 касаются иммиграционной политики. Еще более 20 связаны с деятельностью департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемого Илоном Маском. Кроме того, десять исков оспаривают политику Трампа в отношении трансгендеров (движение ЛГБТ*), еще более 20 исков поданы в связи с изменениями федерального финансирования, найма сотрудников и структуры агентства США по международному развитию (USAID) и бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB).
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешения в конгрессе.
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