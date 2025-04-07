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Артиллеристы уничтожили пункты расположения ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 07.04.2025
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Артиллеристы уничтожили пункты расположения ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили пункты расположения ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 07.04.2025
Артиллеристы уничтожили пункты расположения ВСУ в Херсонской области
Расчеты 152-миллеметровых гаубиц "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T05:10:00+03:00
2025-04-07T05:10:00+03:00
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вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 апр - РИА Новости. Расчеты 152-миллеметровых гаубиц "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток переправы подразделений ВСУ на левый берег Днепра. Ключевую роль в этом играют воины артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ. Они своим огнем постоянно уничтожают подразделения ВСУ, пресекая их и выбивая артиллерию противника на правом берегу Днепра. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в глубине территории на правом берегу Днепра в Херсонской области пункт временной дислокации ВСУ. Пункт временной дислокации находился в подвалах полуразрушенных строений, чтобы под покровом темноты предпринять попытку переправы", - говорится в сообщении. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. "После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и точными выстрелами нанесли огневое поражение ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250407/uspenovka-2009727000.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Артиллеристы уничтожили пункты расположения ВСУ в Херсонской области

Минобороны: артиллеристы уничтожили пункт расположения ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 апр - РИА Новости. Расчеты 152-миллеметровых гаубиц "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.
На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток переправы подразделений ВСУ на левый берег Днепра. Ключевую роль в этом играют воины артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ. Они своим огнем постоянно уничтожают подразделения ВСУ, пресекая их и выбивая артиллерию противника на правом берегу Днепра.
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"Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в глубине территории на правом берегу Днепра в Херсонской области пункт временной дислокации ВСУ. Пункт временной дислокации находился в подвалах полуразрушенных строений, чтобы под покровом темноты предпринять попытку переправы", - говорится в сообщении.
Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией.
"После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и точными выстрелами нанесли огневое поражение ВСУ", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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