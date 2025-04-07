https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727124.html

Артиллеристы уничтожили пункты расположения ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы уничтожили пункты расположения ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 07.04.2025

Артиллеристы уничтожили пункты расположения ВСУ в Херсонской области

Расчеты 152-миллеметровых гаубиц "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T05:10:00+03:00

2025-04-07T05:10:00+03:00

2025-04-07T05:10:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 апр - РИА Новости. Расчеты 152-миллеметровых гаубиц "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток переправы подразделений ВСУ на левый берег Днепра. Ключевую роль в этом играют воины артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ. Они своим огнем постоянно уничтожают подразделения ВСУ, пресекая их и выбивая артиллерию противника на правом берегу Днепра. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в глубине территории на правом берегу Днепра в Херсонской области пункт временной дислокации ВСУ. Пункт временной дислокации находился в подвалах полуразрушенных строений, чтобы под покровом темноты предпринять попытку переправы", - говорится в сообщении. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. "После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и точными выстрелами нанесли огневое поражение ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250407/uspenovka-2009727000.html

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009726717.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии