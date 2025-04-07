https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727124.html
Артиллеристы уничтожили пункты расположения ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили пункты расположения ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 07.04.2025
Артиллеристы уничтожили пункты расположения ВСУ в Херсонской области
Расчеты 152-миллеметровых гаубиц "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T05:10:00+03:00
2025-04-07T05:10:00+03:00
2025-04-07T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 апр - РИА Новости. Расчеты 152-миллеметровых гаубиц "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток переправы подразделений ВСУ на левый берег Днепра. Ключевую роль в этом играют воины артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ. Они своим огнем постоянно уничтожают подразделения ВСУ, пресекая их и выбивая артиллерию противника на правом берегу Днепра. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в глубине территории на правом берегу Днепра в Херсонской области пункт временной дислокации ВСУ. Пункт временной дислокации находился в подвалах полуразрушенных строений, чтобы под покровом темноты предпринять попытку переправы", - говорится в сообщении. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. "После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и точными выстрелами нанесли огневое поражение ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250407/uspenovka-2009727000.html
https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009726717.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Артиллеристы уничтожили пункты расположения ВСУ в Херсонской области
Минобороны: артиллеристы уничтожили пункт расположения ВСУ в Херсонской области