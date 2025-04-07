https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009726717.html

Минометчики "Днепра" уничтожили личный состав ВСУ в Херсонской области

Минометчики "Днепра" уничтожили личный состав ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 07.04.2025

Минометчики "Днепра" уничтожили личный состав ВСУ в Херсонской области

Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр" точным попаданием уничтожил личный состав ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T05:03:00+03:00

2025-04-07T05:03:00+03:00

2025-04-07T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 апр - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр" точным попаданием уничтожил личный состав ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. Военнослужащие 120-миллиметровых минометов 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по поддержке штурмовых групп, уничтожению пунктов управления БПЛА, лодок и личного состава ВСУ на правом берегу Днепра. "Подразделением воздушной разведки было выявлено передвижение ВСУ. Операторы БПЛА передали координаты на пункт управления минометной батареи. После результативной работы расчет перемещается на другую огневую позицию для выполнения следующих боевых задач", - сказали там. Целеуказание и корректировка огня миномета ведется с помощью воздушного разведчика БПЛА Zala. Также это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени. "Работы у нас стало очень много, дежурим круглые сутки, практически всегда у своих минометов. У нас задача, как только поступила команда, 30 секунд и мина пошла. Работы больше, но мы к этому готовы, мы к этому привыкли", - рассказал командир минометной батареи с позывным "Татарин".

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009724685.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)