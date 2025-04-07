https://ria.ru/20250407/solntsev-2009819266.html

Солнцев: 15 мостов и путепроводов в Оренбуржье отремонтируют до конца года

Солнцев: 15 мостов и путепроводов в Оренбуржье отремонтируют до конца года - РИА Новости, 07.04.2025

Солнцев: 15 мостов и путепроводов в Оренбуржье отремонтируют до конца года

До конца 2025 года в Оренбургской области приведут в нормативное состояние 15 мостов и путепроводов, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:21:00+03:00

2025-04-07T15:21:00+03:00

2025-04-07T15:21:00+03:00

оренбургская область

оренбургская область

евгений солнцев

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. До конца 2025 года в Оренбургской области приведут в нормативное состояние 15 мостов и путепроводов, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Врио губернатора отметил, что готовность шести объектов в Северном, Первомайском, Переволоцком, Тюльганском и Кваркенском районах на сегодняшний день составляет от 30 до 60%. Также специалисты приступили к работам на мосту через реку Илек у села Тамар-Уткуль в Соль-Илецком муниципальном округе. На время работ проезд будет осуществляться по одной полосе моста и регулироваться светофором, подчеркнул Солнцев. "Специалисты отремонтируют опоры, пролетное строение, заменят ограждения и асфальтобетонное покрытие. Логистически объект очень важен: он находится на дороге, которая соединяет центр округа с 6 населенными пунктами, по нему передвигаются школьные автобусы, машины скорой помощи, перевозят грузы. Работы предстоят капитальные, но должны уложиться в срок – до конца ноября", – написал врио губернатора в своем телеграм-канале. Солнцев ответил на сообщения по поводу ремонта дорог. Он подчеркнул, что желание жителей региона, чтобы дороги были высокого качества, естественны, однако одномоментно решить этот вопрос невозможно. "Но дорожный сезон начался, постараемся отработать максимально эффективно и по объему, и по качеству", – заявил Солнцев.

https://ria.ru/20250407/orenburzhe-2009817824.html

https://ria.ru/20250404/shkola-2009376246.html

оренбургская область

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оренбургская область, евгений солнцев