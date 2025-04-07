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СК запросил ареста мужчины, избившего младенца в Москве - РИА Новости, 07.04.2025
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11:11 07.04.2025 (обновлено: 11:42 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/sk-2009761113.html
СК запросил ареста мужчины, избившего младенца в Москве
СК запросил ареста мужчины, избившего младенца в Москве - РИА Новости, 07.04.2025
СК запросил ареста мужчины, избившего младенца в Москве
Следователи ходатайствуют об аресте мужчины, до смерти избившего младенца на северо-западе Москвы, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2025
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следователи ходатайствуют об аресте мужчины, до смерти избившего младенца на северо-западе Москвы, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщали, что тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению задержан его 45-летний дедушка, возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее столичная прокуратура сообщила, что мужчине предъявлено обвинение, вину он признал частично. &quot;Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу&quot;, - говорится в сообщении ведомства.Подчеркивается, что Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении жителя столицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "убийство малолетнего".
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК запросил ареста мужчины, избившего младенца в Москве

СК запросил ареста мужчины, до смерти избившего внука на северо-западе Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следователи ходатайствуют об аресте мужчины, до смерти избившего младенца на северо-западе Москвы, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщали, что тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению задержан его 45-летний дедушка, возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее столичная прокуратура сообщила, что мужчине предъявлено обвинение, вину он признал частично.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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4 апреля, 18:03
«

"Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении жителя столицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "убийство малолетнего".
Жительница Перми Ирина Шатова в суде - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Обвиняемая в убийстве сына в Перми рассказала о расправе над ребенком
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