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СК запросил ареста мужчины, избившего младенца в Москве

СК запросил ареста мужчины, избившего младенца в Москве - РИА Новости, 07.04.2025

СК запросил ареста мужчины, избившего младенца в Москве

Следователи ходатайствуют об аресте мужчины, до смерти избившего младенца на северо-западе Москвы, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:11:00+03:00

2025-04-07T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следователи ходатайствуют об аресте мужчины, до смерти избившего младенца на северо-западе Москвы, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщали, что тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению задержан его 45-летний дедушка, возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее столичная прокуратура сообщила, что мужчине предъявлено обвинение, вину он признал частично. "Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.Подчеркивается, что Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении жителя столицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "убийство малолетнего".

https://ria.ru/20250404/kirov-2009409290.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)