https://ria.ru/20250407/shtutgof-2009885779.html

В Германии умерла экс-секретарь концлагеря "Штутгоф"

В Германии умерла экс-секретарь концлагеря "Штутгоф" - РИА Новости, 07.04.2025

В Германии умерла экс-секретарь концлагеря "Штутгоф"

В Германии на 100-м году жизни скончалась недавно осужденная секретарь концлагеря "Штутгоф" Ирмгард Фурхнер, сообщил портал SHZ. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:44:00+03:00

2025-04-07T18:44:00+03:00

2025-04-07T18:44:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В Германии на 100-м году жизни скончалась недавно осужденная секретарь концлагеря "Штутгоф" Ирмгард Фурхнер, сообщил портал SHZ. "Ирмгард Ф., бывшая секретарь коменданта в концлагере "Штутгоф", умерла в возрасте 99 лет", - пишет портал. В декабре 2022 года земельный суд города Итцехо приговорил Фурхнер к двум годам лишения свободы условно, однако защита подсудимой подала апелляцию на этот вердикт. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год. Сообщалось также, что Фурхнер пыталась скрыться от правосудия. В августе прошлого года федеральный суд оставил приговор в силе. Концлагерь "Штутгоф" был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными "Штутгофа" проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.

https://ria.ru/20250127/evropa-1995366071.html

https://ria.ru/20250127/osvobozhdenie-1995659322.html

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