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Жительницу Херсонской области будут судить за шпионаж в пользу СБУ - РИА Новости, 07.04.2025
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17:29 07.04.2025 (обновлено: 17:30 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/shpionazh-2009866579.html
Жительницу Херсонской области будут судить за шпионаж в пользу СБУ
Жительницу Херсонской области будут судить за шпионаж в пользу СБУ - РИА Новости, 07.04.2025
Жительницу Херсонской области будут судить за шпионаж в пользу СБУ
Жительница Херсонский области, причастная к шпионажу в пользу СБУ и хранению взрывчатки, предстанет перед судом, сообщили журналистам в УФСБ России по региону. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:29:00+03:00
2025-04-07T17:30:00+03:00
херсонская область
россия
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служба безопасности украины
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ГЕНИЧЕСК, 7 апр - РИА Новости. Жительница Херсонский области, причастная к шпионажу в пользу СБУ и хранению взрывчатки, предстанет перед судом, сообщили журналистам в УФСБ России по региону. Отмечается, что обвиняемая в период с июня 2023 по апрель 2024 года по заданию СБУ собирала и передавала сведения о размещении сил и средств ВС РФ на территории Херсонской области, а также получала от украинских кураторов взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые хранила по месту своего проживания. "УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, 1971 года рождения, причастной к шпионажу... В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В отношении фигурантки возбуждены и расследованы уголовные дела по статьям о шпионаже и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
https://ria.ru/20250403/prigovor-2009125354.html
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херсонская область , россия, украина, служба безопасности украины, происшествия
Херсонская область , Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Происшествия
Жительницу Херсонской области будут судить за шпионаж в пользу СБУ

Жительницу Херсонской области осудят за шпионаж для Киева и хранение взрывчатки

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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ГЕНИЧЕСК, 7 апр - РИА Новости. Жительница Херсонский области, причастная к шпионажу в пользу СБУ и хранению взрывчатки, предстанет перед судом, сообщили журналистам в УФСБ России по региону.
Отмечается, что обвиняемая в период с июня 2023 по апрель 2024 года по заданию СБУ собирала и передавала сведения о размещении сил и средств ВС РФ на территории Херсонской области, а также получала от украинских кураторов взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые хранила по месту своего проживания.
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"УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, 1971 года рождения, причастной к шпионажу... В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В отношении фигурантки возбуждены и расследованы уголовные дела по статьям о шпионаже и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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