Рейтинг@Mail.ru
Шольц обсудил пошлины США с лидерами партий Бундестага - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/sholts-2009819624.html
Шольц обсудил пошлины США с лидерами партий Бундестага
Шольц обсудил пошлины США с лидерами партий Бундестага - РИА Новости, 07.04.2025
Шольц обсудил пошлины США с лидерами партий Бундестага
Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник обсудил с главами блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:25:00+03:00
2025-04-07T15:25:00+03:00
сша
германия
брюссель
олаф шольц
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости/Прайм. Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник обсудил с главами блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), ведущих коалиционные переговоры для формирования будущего немецкого правительства, реакцию на американские пошлины, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в немецком правительстве. "Федеральный канцлер Олаф Шольц обсудил с главами ХДС/ХСС и СДПГ, как Германия и ЕС должны отреагировать на последствия пошлинной политики США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник из правительственных кругов. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллиона евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.
https://ria.ru/20250208/sholts-1998116344.html
сша
германия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, германия, брюссель, олаф шольц, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, хдс/хсс, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
США, Германия, Брюссель, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, ХДС/ХСС, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Шольц обсудил пошлины США с лидерами партий Бундестага

Reuters: Олаф Шольц обсудил с главами ХДС/ХСС и СДПГ реакцию на пошлины США

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание Бундестага
Здание Бундестага - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание Бундестага. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости/Прайм. Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник обсудил с главами блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), ведущих коалиционные переговоры для формирования будущего немецкого правительства, реакцию на американские пошлины, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в немецком правительстве.
"Федеральный канцлер Олаф Шольц обсудил с главами ХДС/ХСС и СДПГ, как Германия и ЕС должны отреагировать на последствия пошлинной политики США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник из правительственных кругов.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллиона евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Шольц рассказал, как ЕК отреагирует на введение пошлин со стороны США
8 февраля, 10:01
 
СШАГерманияБрюссельОлаф ШольцДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзХДС/ХССЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала