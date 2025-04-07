https://ria.ru/20250407/sholts-2009819624.html

Шольц обсудил пошлины США с лидерами партий Бундестага

Шольц обсудил пошлины США с лидерами партий Бундестага - РИА Новости, 07.04.2025

Шольц обсудил пошлины США с лидерами партий Бундестага

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник обсудил с главами блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:25:00+03:00

2025-04-07T15:25:00+03:00

2025-04-07T15:25:00+03:00

сша

германия

брюссель

олаф шольц

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

хдс/хсс

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости/Прайм. Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник обсудил с главами блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), ведущих коалиционные переговоры для формирования будущего немецкого правительства, реакцию на американские пошлины, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в немецком правительстве. "Федеральный канцлер Олаф Шольц обсудил с главами ХДС/ХСС и СДПГ, как Германия и ЕС должны отреагировать на последствия пошлинной политики США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник из правительственных кругов. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллиона евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.

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