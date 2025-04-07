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В Новгородской области беременным студенткам вручили первые сертификаты - РИА Новости, 07.04.2025
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21:22 07.04.2025
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В Новгородской области беременным студенткам вручили первые сертификаты
В Новгородской области беременным студенткам вручили первые сертификаты - РИА Новости, 07.04.2025
В Новгородской области беременным студенткам вручили первые сертификаты
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов вручил беременным студенткам первые сертификаты на единовременную выплату в 100 тысяч рублей. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:22:00+03:00
2025-04-07T21:22:00+03:00
общество
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов вручил беременным студенткам первые сертификаты на единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Он уточнил, что это новая региональная мера поддержки. Выдается студенткам очных отделений при постановке на учет по беременности. Во Всероссийский день беременных Дронов пообщался с девушками. "Вручил первые сертификаты на единовременную выплату беременным студенткам... Символично, что именно сегодня начнёт работу служба личных консультантов беременных. Это сопровождение женщин на этом важном этапе жизни", - написал Дронов в своём Telegram-канале. По его словам, в регионе продолжается расширение мер поддержки беременных женщин.
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общество, новгородская область, александра дронова
Общество, Новгородская область, Александра Дронова
В Новгородской области беременным студенткам вручили первые сертификаты

Врио главы Новгородской области вручил беременным студенткам первые сертификаты

© Pixabay / fotografyarteБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Pixabay / fotografyarte
Беременная женщина. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов вручил беременным студенткам первые сертификаты на единовременную выплату в 100 тысяч рублей.
Он уточнил, что это новая региональная мера поддержки. Выдается студенткам очных отделений при постановке на учет по беременности. Во Всероссийский день беременных Дронов пообщался с девушками.
«
"Вручил первые сертификаты на единовременную выплату беременным студенткам... Символично, что именно сегодня начнёт работу служба личных консультантов беременных. Это сопровождение женщин на этом важном этапе жизни", - написал Дронов в своём Telegram-канале.
По его словам, в регионе продолжается расширение мер поддержки беременных женщин.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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ОбществоНовгородская областьАлександра Дронова
 
 
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