https://ria.ru/20250407/sertifikaty-2009908285.html
В Новгородской области беременным студенткам вручили первые сертификаты
В Новгородской области беременным студенткам вручили первые сертификаты - РИА Новости, 07.04.2025
В Новгородской области беременным студенткам вручили первые сертификаты
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов вручил беременным студенткам первые сертификаты на единовременную выплату в 100 тысяч рублей. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:22:00+03:00
2025-04-07T21:22:00+03:00
2025-04-07T21:22:00+03:00
общество
новгородская область
александра дронова
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов вручил беременным студенткам первые сертификаты на единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Он уточнил, что это новая региональная мера поддержки. Выдается студенткам очных отделений при постановке на учет по беременности. Во Всероссийский день беременных Дронов пообщался с девушками. "Вручил первые сертификаты на единовременную выплату беременным студенткам... Символично, что именно сегодня начнёт работу служба личных консультантов беременных. Это сопровождение женщин на этом важном этапе жизни", - написал Дронов в своём Telegram-канале. По его словам, в регионе продолжается расширение мер поддержки беременных женщин.
https://ria.ru/20250325/rubli-2007255713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новгородская область, александра дронова
Общество, Новгородская область, Александра Дронова
В Новгородской области беременным студенткам вручили первые сертификаты
Врио главы Новгородской области вручил беременным студенткам первые сертификаты