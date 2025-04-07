https://ria.ru/20250407/sertifikaty-2009908285.html

В Новгородской области беременным студенткам вручили первые сертификаты

В Новгородской области беременным студенткам вручили первые сертификаты - РИА Новости, 07.04.2025

В Новгородской области беременным студенткам вручили первые сертификаты

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов вручил беременным студенткам первые сертификаты на единовременную выплату в 100 тысяч рублей. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T21:22:00+03:00

2025-04-07T21:22:00+03:00

2025-04-07T21:22:00+03:00

общество

новгородская область

александра дронова

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов вручил беременным студенткам первые сертификаты на единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Он уточнил, что это новая региональная мера поддержки. Выдается студенткам очных отделений при постановке на учет по беременности. Во Всероссийский день беременных Дронов пообщался с девушками. "Вручил первые сертификаты на единовременную выплату беременным студенткам... Символично, что именно сегодня начнёт работу служба личных консультантов беременных. Это сопровождение женщин на этом важном этапе жизни", - написал Дронов в своём Telegram-канале. По его словам, в регионе продолжается расширение мер поддержки беременных женщин.

https://ria.ru/20250325/rubli-2007255713.html

новгородская область

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Наталья Макарова

общество, новгородская область, александра дронова