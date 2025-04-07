https://ria.ru/20250407/sdelka-2009755818.html

"Плохая сделка": на Западе выступили с неожиданным заявлением о России

"Плохая сделка": на Западе выступили с неожиданным заявлением о России - РИА Новости, 07.04.2025

"Плохая сделка": на Западе выступили с неожиданным заявлением о России

Россия не будет подписывать невыгодное для себя мирное соглашение по Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:33:00+03:00

2025-04-07T10:33:00+03:00

2025-04-07T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия не будет подписывать невыгодное для себя мирное соглашение по Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Россия хочет мира на Украине, но не любой ценой", — говорится в публикации.Эксперт отметил, что Москва уже победила в экономической войне и в противостоянии на земле. При этом военное производство в России превосходит промышленный комплекс стран НАТО в четыре раза, добавил журналист."Отсутствие сделки лучше плохой сделки. Вот чего придерживается Россия", — констатировал Боуз.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.Мирный процессВосемнадцатого марта президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

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https://ria.ru/20250406/zelenskiy-2009679099.html

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