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Рютте отказался отвечать на вопрос о поддержке стран АТР в случае конфликта
Рютте отказался отвечать на вопрос о поддержке стран АТР в случае конфликта - РИА Новости, 07.04.2025
Рютте отказался отвечать на вопрос о поддержке стран АТР в случае конфликта
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал прямо отвечать на вопрос журналиста японского издания Japan Times о том, будет ли Альянс оказывать поддержку так... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:27:00+03:00
2025-04-07T16:27:00+03:00
2025-04-07T16:27:00+03:00
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ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал прямо отвечать на вопрос журналиста японского издания Japan Times о том, будет ли Альянс оказывать поддержку так называемой группе IP4, куда входят Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, в том случае, если гипотетический конфликт вокруг Тайваня выйдет за рамки локального. "Давайте не углубляться в детали вопросов о "если". Я понимаю, о чем вы спрашиваете, но я считаю, что это неправильно, если я буду углубляться в это", - ответил он. При этом Рютте признал, что НАТО и страны группы IP4 проводят совместную оценку ситуации. Также он напомнил, что Япония – "единственная страна в "большой семерке", которая не в НАТО". "Это одна из причин, по которой мы стремимся к взаимодействию с третьей или четвертой крупнейшей экономикой мира, смотря как вы оцениваете ВВП. Но когда мы смотрим на азиатско-тихоокеанский регион, мы смотрим через "линзу" наших партнеров", - добавил генсек НАТО. Рютте также упомянул необходимость совместной оценки ситуации на фоне военной активности Китая и "того факта, что северокорейские солдаты находятся в Европе".
https://ria.ru/20250405/nato-2009467546.html
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в мире, япония, южная корея, австралия, марк рютте, нато
В мире, Япония, Южная Корея, Австралия, Марк Рютте, НАТО
Рютте отказался отвечать на вопрос о поддержке стран АТР в случае конфликта
Генсек НАТО Рютте не стал прямо отвечать на вопрос о поддержке группы IP4