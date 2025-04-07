https://ria.ru/20250407/ryabkov-2009721106.html

Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипсобственность в США

Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипсобственность в США - РИА Новости, 07.04.2025

Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипсобственность в США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипломатическую собственность в США при нынешнем президенте Дональде Трампе. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T02:15:00+03:00

2025-04-07T02:15:00+03:00

2025-04-07T02:15:00+03:00

россия

сша

сергей рябков

дональд трамп

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипломатическую собственность в США при нынешнем президенте Дональде Трампе. "Да, безусловно. Это один из главных вопросов", - ответил Рябков на вопрос "Известий" о том, обсуждается ли вопрос возвращения дипломатической собственности в США. Дипломат подчеркнул, что целью России является попытка восстановить дипломатическую собственность во время президентства Дональда Трампа. "Это наша задача. Будем добиваться ее решения", — сказал Рябков.

https://ria.ru/20250222/rjabkov-2000952923.html

россия

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2025

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россия, сша, сергей рябков, дональд трамп