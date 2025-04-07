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Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипсобственность в США - РИА Новости, 07.04.2025
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02:15 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/ryabkov-2009721106.html
Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипсобственность в США
Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипсобственность в США - РИА Новости, 07.04.2025
Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипсобственность в США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипломатическую собственность в США при нынешнем президенте Дональде Трампе. РИА Новости, 07.04.2025
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россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипломатическую собственность в США при нынешнем президенте Дональде Трампе. "Да, безусловно. Это один из главных вопросов", - ответил Рябков на вопрос "Известий" о том, обсуждается ли вопрос возвращения дипломатической собственности в США. Дипломат подчеркнул, что целью России является попытка восстановить дипломатическую собственность во время президентства Дональда Трампа. "Это наша задача. Будем добиваться ее решения", — сказал Рябков.
https://ria.ru/20250222/rjabkov-2000952923.html
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россия, сша, сергей рябков, дональд трамп
Россия, США, Сергей Рябков, Дональд Трамп
Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипсобственность в США

Рябков: Россия постарается вернуть дипсобственность в США при Трампе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипломатическую собственность в США при нынешнем президенте Дональде Трампе.
"Да, безусловно. Это один из главных вопросов", - ответил Рябков на вопрос "Известий" о том, обсуждается ли вопрос возвращения дипломатической собственности в США.
Дипломат подчеркнул, что целью России является попытка восстановить дипломатическую собственность во время президентства Дональда Трампа.
"Это наша задача. Будем добиваться ее решения", — сказал Рябков.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Рябков рассказал о приоритетных вопросах в диалоге с США
22 февраля, 08:21
 
РоссияСШАСергей РябковДональд Трамп
 
 
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