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Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипсобственность в США
Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипсобственность в США - РИА Новости, 07.04.2025
Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипсобственность в США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипломатическую собственность в США при нынешнем президенте Дональде Трампе. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T02:15:00+03:00
2025-04-07T02:15:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипломатическую собственность в США при нынешнем президенте Дональде Трампе. "Да, безусловно. Это один из главных вопросов", - ответил Рябков на вопрос "Известий" о том, обсуждается ли вопрос возвращения дипломатической собственности в США. Дипломат подчеркнул, что целью России является попытка восстановить дипломатическую собственность во время президентства Дональда Трампа. "Это наша задача. Будем добиваться ее решения", — сказал Рябков.
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россия, сша, сергей рябков, дональд трамп
Россия, США, Сергей Рябков, Дональд Трамп
Рябков заявил, что Россия постарается вернуть дипсобственность в США
Рябков: Россия постарается вернуть дипсобственность в США при Трампе